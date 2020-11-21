Туктамышева была в шоке от своей победы в Москве

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу на Гран-при России в Москве.

- Давно уже ничего не выигрывала. Прекрасно себя чувствую, - призналась Туктамышева журналистам. - Когда сидела в качестве лидера и ждала окончания проката Алены Косторной не нервничала, я ведь сделала все, что могла. Я не видела, как Алена откатала, но я не ожидала такого итога. Вообще немногие спортсмены сразу после проката могут быть уверены в том, что победили. Тем более конкуренция была сильная. Так что я была в шоке. Но я очень рада результату. В сегодняшнем выступлении было несколько недочетов, но в целом я довольна. Получилось хорошее окончание неплохого выступления на московском этапе Гран-при.

Туктамышева выиграла турнир одиночниц, исполнив в произвольной программе два акселя в три с половиной оборота.