В состав высокопоставленной делегации вошли глава МИД РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они провели встречи с армянским руководством.

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу встретился в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны республики Вагаршаком Аратюняном. На переговорах российская сторона высказала решимость не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

"И с нашей стороны, конечно, главная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий. И мы, безусловно, настроены ее выполнить", - цитирует ТАСС Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что после подписанного 9 ноября совместного заявления лидеров трех стран - Азербайджана, Армении и России - Москва в самом срочном порядке перебросила на Южный Кавказ миротворческий контингент. Операция была завершена в минувший четверг. За эти дни по всей территории Карабаха выставили 23 поста с целью контроля дороги на Степанакерт и Лачинского коридора. Тем самым обеспечивается возвращение беженцев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Шойгу попросил своего армянского коллегу Вагаршака Арутюняна проследить за неукоснительным соблюдением режима прекращения огня, чтобы исключить провокации.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван, что совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху является безальтернативным путем преодоления кризиса, а попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы.

По словам Лаврова, всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. В ходе консультаций единогласно подчеркивалось, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми.

"И мы подтвердили нашу решимость сделать все, чтобы это заявление продолжало работать", - цитирует агентство министра.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян выразили свою полную приверженность выполнению достигнутых договоренностей в дальнейшем. Они подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы и спасти многие жизни.

На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном глава МИД РФ отметил, что Россия уделит особое внимание решению гуманитарных проблем и вопросу беженцев в Нагорном Карабахе. По словам министра, Россия поощряет международные организации для оказания более активной помощи жителям региона. С российской стороны эти вопросы будет координировать межведомственный центр, который приступает к работе. Он создается по указу президента РФ Владимира Путина. Это структура будет целиком работать на удовлетворение нужд населения, восстановления гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Сергей Лавров провел в Ереване первую очную встречу с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook дипломат выложила фотографию с переговоров глав внешнеполитических ведомств.