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21.11.2020 11:26
Рубрика: В мире

В Германии призвали США отказаться от санкций против "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Газопровод "Северный поток-2" до сих пор не реализован, хотя до завершения строительства не хватает только немногих километров. Представители Восточного комитета немецкой экономики надеются, что при новом президенте Джозефе Байдене США больше не станут блокировать строительство и написали эмоциональное письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также влиятельным членов Демократической партии, сообщает журнал Focus.

Фото: iStock
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"Если ЕС не удастся утвердить свой суверенитет, и если, в конце концов, американские конгрессмены примут решение о санкциях в отношении европейских экономических проектов, демократии в Европе будет нанесен значительный ущерб, равно как и трансатлантическому партнерству уже в начале срока полномочий Джо Байдена", - говорится в послании Восточного комитета.

При этом немецкий бизнес предупреждает: "Не заставляйте ЕС продолжать обмениваться мнениями по поводу ответных санкций в отношении США, что уже и так происходит интенсивно". Письмо также направлено в адрес Чака Шумера, возглавляющего меньшинство Демократической партии в Сенате.

Пелоси и Шумер являются ключевыми фигурами в окружении Джо Байдена. Несмотря на то, что президент США обладает большой исполнительной властью, ему необходим Конгресс США с двумя палатами для исполнения законов. Обычно законодатели голосуют по партийному принципу, однако республиканцы и демократы ранее высказывали несогласие со строительством "Северного потока-2", отмечает издание.

В письме Восточный комитет указал, что в случае блокирования почти завершенного проекта в рамках PEESKA (закон о защите европейской энергетической безопасности), это приведет не только к экономическому ущербу, но и подорвет суверенитет Германии и ЕС. В соответствии с PEESCA могут быть введены еще более жесткие санкции.

Между тем три недели назад российский трубоукладчик "Академик Черский" находился в порту Мукран на острове Рюген. В настоящее время специальное судно готовится к развертыванию для дальнейшего строительства газопровода "Северный поток-2".

В мире США В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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