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21.11.2020 12:40
Рубрика: Видео

Видео: водитель электрокара Porsche угодил в нелепую аварию

Текст: Вадим Давыденко

"Столь чудесная машина заслуживает лучшего водителя!" - хором воскликнули тысячи интернет-пользователей, просмотревших этот ужасный ролик.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: эвакуатор изуродовал несколько припаркованных у обочины машин

Кровь стынет в жилах у любого, кто ценит мощь, роскошь и скорость Porsche Taycan, при виде того, как владелец электрокара ценою под 200 тысяч долларов въезжает на крутой подъем к дому и не удерживает машину на крохотной площадке. Taycan вдруг резко сворачивает вправо и, задев один припаркованный автомобиль, падает на второй. Слово "фиаско" будет слишком мягким для описания произошедшего.

Что же произошло? Что пошло не так?

Первая версия - все дело в слишком сильном крутящем моменте Taycan, название которого не случайно переводится с турецкого как "быстрый конь". Владелец машины, похоже, не так давно водит электрокар и мог просто не рассчитать силу нажатия на педаль акселератора.

Второе, более реальное объяснение - водитель газанул случайно, после того как отвлекся на что-то. Нога соскользнула с педали тормоза на газ и секундного замешательства было достаточно, чтобы зацепить две чужие машины и изуродовать свою.

#видео #авто