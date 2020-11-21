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21.11.2020 07:37
Рубрика: Общество

Вильфанд объяснил температурные аномалии на азиатской территории РФ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Температурные аномалии в азиатской части России приближаются к 20 градусам. Причина в теплом воздухе из Атлантики, который проникает далеко на восток, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"Это крайне редкий процесс, когда зимой Атлантические воздушные массы распространяются так далеко на восток и формируют температурный режим в континентальных районах Азии. Обычно климат в этот период здесь отличается суровостью", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал о погоде на новой неделе в регионах европейской части России. На юге температура воздуха будет около нормы, а в умеренных широтах - на два-три градуса ее превышать.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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