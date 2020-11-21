Вильфанд объяснил температурные аномалии на азиатской территории РФ

Температурные аномалии в азиатской части России приближаются к 20 градусам. Причина в теплом воздухе из Атлантики, который проникает далеко на восток, рассказали в Гидрометцентре.

"Это крайне редкий процесс, когда зимой Атлантические воздушные массы распространяются так далеко на восток и формируют температурный режим в континентальных районах Азии. Обычно климат в этот период здесь отличается суровостью", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал о погоде на новой неделе в регионах европейской части России. На юге температура воздуха будет около нормы, а в умеренных широтах - на два-три градуса ее превышать.