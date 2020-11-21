Врач предупредил о несовместимости популярного лекарства с алкоголем

Парацетамол и препараты на его основе, которые, в том числе, используются для облегчения состояния при коронавирусной инфекции, а потому присутствуют почти в каждой аптечке, опасно сочетать со спиртными напитками. Так как вместе они могут спровоцировать поражение печени.

"На долю обычного парацетамола или комплексные препараты с ним приходится почти четверть всех тяжелых последствий сочетания лекарств со спиртными напитками", - отметил доктор медицинских наук, врач-гепатолог, профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов в интервью aif.ru.

Ранее главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова предупредила, что важно строго следовать рекомендациям врача.

Важно понимать, что пить лекарства в большом количестве - не надо. Тот же парацетамол рекомендуется использовать при высокой температуре, слабости и болезненности в разных частях тела. То есть, еще раз напомним, для того, чтобы облегчить состояние пациента. Как правило, эффект от противовоспалительных и жаропонижающих препаратов проявляется в течение часа после приема и сохраняется на протяжении шести-десяти часов.