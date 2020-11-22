Что всегда должно быть в багажнике автомобиля

Есть минимальный набор предметов, которые водитель обязан возить с собой в багажнике автомобиля, согласно требованиям ПДД. К этому набору стоит добавить еще пару важных приспособлений, которые могут оказаться полезными ему в непредвиденных или рядовых ситуациях. Минимум обязательных предметов в автомобиле, согласно ПДД, включает в себя: аптечку, огнетушитель, желтый светоотражающий жилет и знак аварийной остановки. А что еще может пригодиться?

Вернемся к обязательной аптечке. Ее содержимое поможет остановить кровотечение или провести простые манипуляции по сердечно-легочной реанимации. Положить в аптечку дополнительно разрешенные в стране обезболивающие препараты или, например, противоожоговые средства или то же антигистаминное - весьма дальновидное решение.

В нынешних реалиях пандемии коронавирусной инфекции актуальным становится наличие в машине таких важных мелочей, как влажные салфетки, простой антисептик, запас медицинских масок, а также защитных перчаток. И, кстати, такие перчатки должны лежать по соседству с теми перчатками, которые можно будет использовать для мелкого ремонта на дороге.

Кстати, о ремонте. Хотя многие современные автомобилисты и не занимаются самостоятельно ремонтом и обслуживанием своей машины, минимальный набор инструментов (например, несколько отверток, нож, пассатижи) или простой мультитул почти все предусмотрительно возят с собой в авто.

Рядом с набором инструмента в автомобильный багажник нужно положить хотя бы самый простой компрессор. Он не займет много места, зато будет очень кстати, когда в пути потребуется подкачать колесо, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа. На случай внезапной поломки, которая, например, полностью обездвижила автомобиль, в его багажнике должен быть и буксировочный трос, на котором можно будет доставить машину до ближайшего автосервиса.

Особо предусмотрительные автомобилисты кладут в багажник своего авто и целую "запаску", в случае если она не предусмотрена комплектацией машины. Да, этот дополнительный предмет занимает много места в багажнике. И для человека, который постоянно двигается в условиях города, возить с собой запасное колесо, возможно и не рациональное решение - в непредвиденных случаях можно добраться до ближайшего шиномонтажа. Целесообразнее иметь при себе набор для устранения проколов колеса и уметь им пользоваться.

Добавим к нашему набору скотч, фонарик, небольшой запас автохимии в компактной таре - например, очиститель стекол и самую простую смазку. А еще стоит положить туда же несколько сезонных предметов: на время зимы - это щетка-скребок для очистки стекол и кузова автомобиля от наледи и снега, пуско-зарядное устройство или же набор проводов, чтобы "прикурить" от аккумулятора другого автомобиля и завести заглохший двигатель.

Составляя свой набор предметов первой необходимости, водитель должен исходить не только из времени года, но и из условий, в которых он традиционно водит автомобиль. В набор для городской езды, возможно, и не стоит включать предметы, которые могут пригодиться скорее всего в поездках на дальние расстояния. Кстати, в стремлении предусмотреть все на "пожарный случай" то же не стоит переусердствовать, лучше воздержаться от того, чтобы захламлять багажник, и стараться класть туда только самые нужные предметы.