ЦИК Грузии: Правящая партия лидирует во втором туре парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала более 90% данных с избирательных участков по итогам второго тура парламентских выборов, состоявшихся в субботу. Отмечается, что кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" побеждают во всех 17 одномандатных округах.

По данным ЦИК, во всех округах подсчитаны данные с 90-99% участков, лишь в одном округе известны данные с 88%, пишет РИА Новости. Каждый кандидат от "Грузинской мечты" набрал более 87% голосов, подсчет продолжается.

Напомним, первый тур парламентских выборов состоялся 31 октября по новой смешанной системе. Согласно ей, 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. По итогам первого тура выборов правящая партия получила 48,22%. Представители оппозиции объявили выборы нелегитимными.