22 ноября прошел очередной игровой день регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги.

Последним из заявленных состоялся матч в Перми, где местная "Парма" принимала столичный ЦСКА. Первая встреча этих команд около двух месяцев назад завершилась сенсационной победой пермяков, которые перед последней четвертью уступали сопернику 20 очков, но сумели обыграть армейцев.

Обошлось уже без неожиданностей. ЦСКА уверенно воплотил преимущество в классе, разгромив соперника со счетом 95:61. Что касается других встреч, в матче недели казанский УНИКС на своем паркете в напряженной концовке дожал подмосковные "Химки" - 83:76. А краснодарский "Локомотив-Кубань" не испытал никаких проблем в Красноярске, где в пух и прах был разбит "Енисей" - 106:79.

Топ-5 в Единой лиге: "Зенит" (6 побед - 0 поражений), "Локомотив-Кубань" (6-2) "Нижний Новгород" (3-1), ЦСКА (5-2), "Автодор" (4-2).