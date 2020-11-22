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22.11.2020 21:23
Рубрика: Спорт

Нервы были крепче

В матче недели Единой лиги УНИКС одолел "Химки"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
Минувший игровой день регулярного чемпионата баскетбольной лиги получился насыщенным на события. Главным из них стал матч в Казани, в котором местный УНИКС в напряженнейшей концовке сломил сопротивление подмосковных "Химок" - 83:76.
Судьба матча УНИКС - "Химки" решилась в напряженной концовке. Фото: Ксения Богданова / БК УНИКС

К центральному матчу недели обе команды подошли не в лучшем настроении. УНИКС перед этим проиграл три встречи подряд, причем две из них в рамках Единой лиги. А "Химки" после двух впечатляющих побед над ЦСКА в Единой лиге и питерским "Зенитом" в Евролиге потерпели неприятное поражение от турецкого "Анадолу".

Уйти с паркета казанского "Баскет-холла" заслужили оба соперника. УНИКС здорово начал матч, закончив первую четверть в свою пользу - 25:17. Хозяева продолжали контролировать ход игры и дальше: на старте третьей четверти перевес казанцев достиг своего максимума в этой встрече - +13. И тут надо отметить характер химчан. Третий матч за неделю (спасибо сдвоенным играм в Евролиге) сказывался на нехватке темпа у гостей, и все же они нашли ресурсы, чтобы догнать УНИКС и затащить его в напряженнейшую концовку. Одним из вдохновителей погони стал Алексей Швед: когда у него не пошли броски из-за дуги, лидер подмосковной команды переключился на передачи, оформив к концу встречи дабл-дабл (двузначные показатели по двум параметрам), приплюсовав к 16 очкам 11 "ассистов".

Увы, для гостей, всего этого оказалось недостаточно, чтобы спасти матч. В последнюю минуту игры "Химки" подобрались к Казани на расстояние двух баллов - 76:78, но в решающий момент их центровой Грег Монро не забил свой бросок, и УНИКС оторвался. На этот раз окончательно.

- Думаю, концовка была 50 на 50, просто нам не повезло с последним броском, - резюмировал рулевой "Химок" Римас Куртинайтис. - У нас были проблемы с трехочковыми, хотя в команде много снайперов. Это ключевой момент, и его последствие - поражение. Когда мы выигрываем, то выигрывают все, и проигрывают тоже все. Просто недоставало активности, все же это был третий матч на неделе. В концовке нам не хватило хладнокровия, мы допустили ряд оплошностей. Просто не хватило спортивного счастья, несмотря на то что мы провели не свою лучшую игру.

Теперь "Химкам" предстоит тяжелый выезд в Германию. 26 ноября команда Римаса Куртинайтиса сыграет с "Альбой", а 4 декабря - с мюнхенской "Баварией". Ну а УНИКС ждет сложный выезд в Питер к местному "Зениту" 6 декабря.

Фото: fiba.basketball
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В еще одном матче игрового дня краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде разгромил красноярский "Енисей" - 106:79. На протяжении трех четвертей хозяевам удавалось навязывать сопернику борьбу, но в заключительной 10-минутке красноярцы рассыпались, уступив в ней "железнодорожникам" - 16:36. У гостей сразу три игрока набрали больше 20 очков: Алан Уильямс (24), Джордан Кроуфорд и Уилл Каммингс (по 22).

Топ-5 регулярного чемпионата Единой лиги выглядит следующим образом. "Зенит" (6 побед - 0 поражений), "Нижний Новгород" (3-1), "Локомотив-Кубань" (5-2), ЦСКА (4-2), "Автодор" (4-2). Армейцы 22 ноября встречаются с пермской "Пармой". Результат матча пока неизвестен.

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