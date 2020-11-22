Дачный сезон закрыт, но дачная жизнь продолжается

Теперь уже и не вспомнить, когда началось и как получилось, что дача и все с ней связанное превратилось для миллионов городских жителей в очень важную, для многих важнейшую часть жизни. Чтобы с ранней весны и до глубокой осени по субботам и воскресеньям ездить в переполненных автобусах и электричках на эту добровольную каторгу, в погоду и непогоду целыми днями хлопотать на грядках то с лопатой, то с тяпкой, то с тяжелым ведром… Ради чего?

Понятное дело сельские жители. Для них подворье, земельный надел, сенокос и прочее - основной источник и смысл существования. А нас, коренных и потомственных горожан - учителей, архитекторов, журналистов, военных - что за сила гонит туда, где затяжные дожди или знойное пекло, где комары и мухи, где надо таскать тяжелые носилки с песком и навозом, пропалывать и окучивать, поливать и пасынковать, бороться с болезнями и вредителями растений, а вечером тащиться на электричку на ватных от усталости ногах…

Конечно, фруктово-ягодный и овощной урожай дело полезное и нелишнее. Но возьмите калькулятор и прикиньте расходы за весь дачный сезон, включая стоимость проезда, стройматериалов, удобрений и другой всякой всячины. Да за эти деньги можно в магазине или на рынке запастись садово-огородной провизией на всю зиму!

В том-то и дело, что не только щедрый урожай греет душу нынешних дачников. Спросите у них, и большинство скажет, что приезжают на свой клок земли за тем, чего не получишь в самой уютной городской квартире. Свежий воздух? Милый окрестный пейзаж? Ягоды и грибы в ближнем лесочке? Все это и другое такое же имеет свою ценность, но прибавьте сюда еще и дружеское соседство, ту самую "роскошь человеческого общения". И даже более чем человеческого…

На днях приводила в предзимний порядок свои шесть соток и разговорилась с пожилой соседкой. В прошлом году, после смерти мужа, она осталась совершенно одна в своей городской квартире. Где-то в другом городе живет сын со своей семьей, навещает мать редко… Я неосторожно поздравила ее с успешным завершением дачного сезона. В ответ она горько улыбнулась и тихо сказала, что хотела бы умереть - но только до марта или апреля, когда можно будет снова приезжать сюда, в старый сад, где за скрипучей калиткой остались ее самые близкие родственники, - и повела рукой вдоль яблоневых стволов, которые были аккуратно обмотаны мешковиной, словно малые дети, спеленутые материнской рукой.

Нет, что ни говорите, есть в массовом дачном движении некая тайна, несомненный и полезный социально-психологический эффект. Довольно точно его сформулировал другой наш сосед, тоже уже старик, бывший школьный учитель, сентиментальный интеллигент. Это было давно, когда мы только начинали возделывать свой участок, корчевали пни, распахивали целину. "Правильно делаете. Очень важно иметь свой клок земли, которого ты хозяин, где ты чувствуешь, как твои собственные корни уходят в эту землю, где мы чувствуем себя нужными, все вместе и каждый в отдельности". Признаться, тогда эти слова согрели душу. И до сих пор согревают.

Каждый в отдельности, но и все вместе… Это важно всегда, но особенно в те времена, когда в размеренную повседневность вмешиваются неожиданные обстоятельства, ломающие привычный ход вещей. Например, пандемия. Начиная с нынешней весны и особенно осенью мы усвоили ее неприятные, но и полезные уроки. Коварный вирус заставил сидеть по домам, и тут владельцы дачных участков вполне ощутили свои преимущества. Началось массовое бегство горожан в пригороды, ставшие не только местом полезного отдыха, но и своеобразным убежищем от всеобщей угрозы. Цены на аренду дачных домов подскочили неимоверно. Государство одобрило и поощрило тех, кто спасается от опасной заразы на лоне природы: Госдума предложила продлить "дачную амнистию", на этот раз аж до 2026 года, чтобы не заставлять дачников, в большинстве уже сильно пожилых людей, скитаться по инстанциям, собирая бумажки для регистрации своих дачных прав.

Законопроект успешно проходит этапы парламентских чтений, и нет сомнения, что вступит в силу. Но законодатели и юристы предупреждают: новый документ не упрощает, а лишь откладывает на шесть лет требования, адресованные каждому владельцу дачного строения - и трехэтажного кирпичного, и скромного деревянного, почерневшего от старости… А главное - предстоит упорядочить имущественные отношения внутри садоводческих товариществ, которые наделяются новыми существенными полномочиями с целью облегчить рядовым членам СНТ непростую процедуру регистрации дачной недвижимости. И что же это за новые полномочия? Как их понимать и как ими пользоваться? До 2026 года времени много, но дачники уже сегодня хотят получить ответы на эти вопросы.

И получают. Во многих регионах началась разъяснительная работа по поводу новых условий "дачной амнистии". К примеру, Воскресенская газета "Наше слово" сообщила, что в районе решили не откладывать дело в долгий ящик и уже до Нового года провести 18 встреч с председателями СНТ Подмосковья, на которых представители областного министерства имущественных отношений, специалисты из налоговой инспекции, Росреестра и Московского областного БТИ продолжат информирование собственников о регистрации недвижимости по "дачной амнистии" и другим имущественным вопросам. Подобные встречи запланированы и уже проходят во многих российских регионах.

Так что расслабляться не стоит. Каждый год в конце осени дачный сезон закрывается. Но не заканчивается дачная жизнь.