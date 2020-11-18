Дачную амнистию могут продлить до 2026 года

Документ, подготовленный сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Шевченко, Олегом Мельниченко и председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, предусматривает продление упрощенного порядка оформления в собственность жилых и садовых домов до 1 марта 2026 года. Также до этого времени предлагается продлить срок действия уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов индивидуального жилищного строительства, возведение которых начато до 4 августа 2018 года - до вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс.

Напомним, что с 4 августа 2018 года начал действовать уведомительный порядок строительства жилых и садовых домов. По новым правилам, о начале и завершении строительства необходимо уведомлять орган местного самоуправления, который принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта и направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления прав собственности. Правда, позже собственникам земли, которые уже начали стройку до 4 августа, дали небольшую отсрочку - разрешили до 1 марта 2021 года направлять в уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве. Получается, как бы задним числом. При этом получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в этом случае не требуется.

Дачная же амнистия, когда построенные на садовых участках дома можно зарегистрировать в собственность на основании технического плана и декларации, действовала до 1 марта 2019 года. А августе того же года амнистию продлили еще на 2 года - до 1 марта 2021 года. И с этого времени дачникам придется руководствоваться новым уведомительным порядком строительства без каких-либо послаблений. Кроме того, граждане, дома которых возведены до 4 августа 2018 года, и которые не направили уведомления о планируемом строительстве объекта до 1 марта 2021 года, смогут оформить свои права после указанной даты только в судебном порядке, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и правил и не является самовольной постройкой.

В Совете Федерации и Госдуме считают, что россиянам надо дать еще возможность без лишних сложностей стать собственниками дачи или дома. Особенно сейчас, когда загородное жилье не просто место для отдыха, но и надежный способ обезопасить семью от коронавируса.

Как уточнил "Российской газете" первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, за 14 лет действия дачной амнистии права собственности были оформлены более чем на 13 млн объектов недвижимости. В период пандемии интерес к загородной недвижимости вырос в разы. Так, нынешней весной число жителей в садоводческих товариществах увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущими сезонами. И многие стали вникать в вопросы оформления недвижимости. Узаконить недвижимость потребовалось и тем, кто решил подключить к дому коммуникации - водоснабжение, газ, и тем, кто решил сдавать дачу в аренду.