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22.11.2020 11:45
Рубрика: Культура

Документальный фильм о Грете Тунберг выходит в прокат в России

Текст: Сусанна Альперина
Смешная девочка с косичками сидит с восьми утра в одиночном пикете на площади. Время выбрала точное - перед выборами. Хочет, чтобы ее услышали. Вскоре к ней присоединятся одни люди, другие... Да что там - весь мир. Кто сегодня не знает это имя - Грета Тунберг? Потом к малышке подойдет папа и скажет, мол, я же вижу, ты очень устала, пойдем домой. И она согласится, но ее мысли и идеи подхватят те, кто еще полон сил.
Фото: Сінематико / yuotube Фото: Сінематико / yuotube
Фото: Сінематико / yuotube

Экологическая катастрофа, изменения климата - кажется, что все это очень далеко. Мы посудачим об этом и бежим по своим делам - нет времени задуматься. А у ребенка - есть. И не просто задуматься, но и прочувствовать, что же творится с миром, и даже впасть от таких мыслей в депрессию и перестать разговаривать. Мы шутим о том, что идеи Греты оказались весьма актуальны во время пандемии. Но, если поразмыслить, это ведь не случайно, что она оказалась предвестницей...

Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва

Фильм о Грете Тунберг "Я - Грета" - один из самых долгожданных документальных релизов года, хит кинофестивалей в Венеции и Торонто, как ни странно, компания Beat Films выпускает в ограниченный прокат. В условиях коронавируса с 22 по 29 ноября в кинотеатрах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга пройдет небольшое число сеансов, с заполняемостью зала на 25 процентов. А потом уже картина появится на одной из российских онлайн-платформ.

Уже сегодня, 22 ноября, при поддержке Посольства Королевства Швеции начнется серия премьерных показов фильма режиссера Натана Гроссмана "Я - Грета" в России. Режиссер Натан Гроссман познакомился с Гретой Тунберг во время ее первых "школьных забастовок", еще до того, как Барак Обама назвал ее главным адвокатом планеты, а Леонардо ДиКаприо - лидером мира. Гроссман провел с Гретой целый год, снимая все, что с ней происходило, в том числе встречи с Эммануэлем Макроном и Папой Римским, знаменитое плавание через Атлантику и выступление в ООН. На этапе создания фильм поддержал ведущий стриминговый сервис Hulu, а в его саундтреке появилась еще одна супергероиня поколения Z, Билли Айлиш. При этом лента Гроссмана не столько про Грету-активистку, сколько про Грету-подростка.

"Натан Гроссман пытается уйти от штампов и стереотипов и рассказать просто о девочке - бескомпромиссной, честной и последовательной, которая сама не ожидала, что станет мировой знаменитостью", - написала известный критик Ксения Рождественская о фильме. И это - так. В этой документальной картине есть кадры, которых не увидишь в ином художественном кино. Такие, что волнуют без слов. Например, как Грета обнимает лошадь. И животное и человек стоят, проявляя полное доверие друг к другу, как самые близкие и родные существа.

Самый первый показ фильма в России прошел, как ранее писала "РГ", на открытии обновленного кинофестиваля "Мир знаний" и сразу же привлек внимание к киносмотру. Сейчас на большом экране картину может посмотреть еще большее число зрителей, проникнуться судьбой Греты и понять, как она созвучна тому, что происходит сегодня со всеми нами.

Где смотреть

Премьерные показы фильма "Я - Грета" пройдут на следующих площадках:

Москва

"Каро Октябрь" - Премьерный показ, 22 ноября,

ЦДК - Специальные показы с 22 ноября.

Санкт-Петербург

Кинотеатр "Аврора" - Премьерный показ, 22 ноября,

Екатеринбург

Ельцин Центр - Премьерный показ, 22 ноября

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