Должны ли вузы снижать плату за обучение?

У российских вузов есть автономное право устанавливать плату за образовательные услуги. Так в минобрнауки прокомментировали ситуацию с судебным иском, который студенты-контрактники МГУ им. Ломоносова решили подать к вузу, требуя снизить плату за обучение в связи с переходом на дистант.

- Вузы могут снизить стоимость, покрыв ее часть за счет своих средств, - пояснили в минобрнауки. - Но недостаточное финансирование образовательной программы может привести к снижению ее качества.

Должны ли вузы снижать плату в условиях дистанта?

"Никто из нас не считает переход в полный онлайн благом - это вынужденная мера. Тем не менее основная часть российских вузов, будучи вынужденными перейти на онлайн-обучение, сумела удержать качество образовательного процесса", - говорится в заявлении Ассоциации "Глобальные университеты". Кроме того, по данным ассоциации, затраты вузов на онлайн втрое превысили экономию от перехода на дистант. Но если где-то качество ухудшилось, нужно разбираться, но с конкретными доказательствами.

Между тем, в юридическом управлении Московского университета "РГ" сообщили: судебные иски с требованием снизить или пересмотреть плату за обучение в вуз не поступали. Зато подписан приказ о соцподдержке студентов. Речь о дополнительных выплатах, компенсации проезда домой и отмене платы за общежитие для тех, кто на время дистанта уехал в родной регион.