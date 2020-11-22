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22.11.2020 03:29
Рубрика: В мире

Европа в январе снимет запрет на полеты Boeing 737 MAX

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Европа собирается в январе снять запрет на полеты в Старом свете пассажирского лайнера Boeing 737 MAX после того, как регулирующие органы США на прошлой неделе отменили 20-месячный запрет на эксплуатацию этого лайнера в Америке. 737 MAX - это обновленная версия реактивного пассажирского самолета Boeing, введенного в эксплуатацию в 1960-х годах. В Соединенных Штатах коммерческие полеты лайнера должны возобновиться 29 декабря.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Boeing 737 MAX признали безопасным

Патрик Ки, исполнительный директор Агентства по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), заявил в субботу, что 737 MAX "теперь безопасен для полетов после изменений в конструкции самолета". По его словам, европейские авиационные эксперты убедились в этом после того, как провели собственные проверки и летные испытания. "Все эти исследования говорят нам, что 737 MAX может вернуться в строй. Мы начали принимать для этого все меры. Вероятно, что в нашем случае мы примем решения, позволяющие самолету вернуться в эксплуатацию где-то в январе", - сказал Ки во время выступления на Парижском авиационном форуме, онлайн-конференции по авиации, организованной газетой La Tribune. Сколько времени потребуется для возобновления полетов в Европе, зависит от подготовки пилотов и количества времени, которое необходимо авиакомпаниям для обновления программного обеспечения и выполнения других действий, предусмотренных EASA, отмечает Reuters.

EASA представляет 27 стран Европейского Союза и еще четыре страны, включая Норвегию, которая заказала у американской авиастроительной корпорации 92 самолета 737 MAX. До 31 декабря агентство также представляет Соединенное Королевство, вышедшее из состава ЕС в январе.

Напомним, что полеты самолетов указанной модификации были прекращены после двух смертельных катастроф. В результате крушения 737 MAX в Индонезии и Эфиопии с интервалом в пять месяцев в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек, что вызвало серию расследований, ослабило лидерство США в мировой авиации, стоило Boeing около 20 миллиардов долларов и серьезных имиджевых потерь. Компания, называющая себя крупнейшим экспортером США, была вынуждена свернуть пакет заказов на поставку около тысячи 737 MAX авиакомпаниям мира.

В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX
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