Фигуристка Медведева рассказала о болезни и осложнениях

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о состоянии здоровья.

Спортсменка опубликовала заявление на своей странице в Instagram, поблагодарив всех за беспокойство. Она сообщила, что у нее были осложнения из-за спины, а также сильная простуда. Медведева не подтвердила, но и не опровергла информацию о коронавирусе. Напомним, что Евгения вынуждена была пропустить этап Гран-при в Москве.

"Детали о простуде хотела бы опустить, так как мне 21 год. Я молодая и говорить о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело. Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трех недель. Через несколько дней, надеюсь, буду в строю", - написала Медведева.