Как правильно выбрать "незамерзайку"

Использование стеклоомывающей жидкости - важное условие для комфортной эксплуатации автомобиля в холодное время года. От качественной жидкости зависит и безопасность езды: в зимнее время темнеет рано, а потому важно, чтобы "незамерзайка" хорошо чистила стекло, не оставляла разводов и тем самым не ухудшала обзорность водителю.

Рынок технических жидкостей наполнен большим количеством продуктов, среди которых есть и качественные стеклоомывающие жидкости, и некачественные, и даже опасные для здоровья составы.

Поговорим о том, как выбрать "незамерзайку", которая будет эффективно справляться со своими задачами и при этом не нанесет вреда человеку, не повредит лакокрасочное покрытие и не укоротит ресурс работы щеток стеклоочистителя.

В основе рецептуры "незамерзайки" лежат спирты. Есть жидкости на метиловом спирте (метанол), на этиловом (этанол) или на изопропиловом (пропанол). И хотя в России официально запрещено использовать метиловый спирт для производства омывающей жидкости, подпольные производителей некачественной "омывайки" делают ее чаще всего именно из метанола- дешевого и доступного сырья.

Жидкость на основе метанола токсична, в больших дозах (около 30 г) она может вызывать смерть. Небольшие дозы, которые человек может получить, вдохнув пары такой "незамерзайки", проникнувшие в салон через вентиляцию, часто вызывают головную боль и головокружение. Чем тяжелее спирт, тем интенсивнее его запах. И коварство метанола в том, что он практически не пахнет. Этанол имеет слабо выраженный алкогольный запах, а у пропанола он еще интенсивнее. Получается, что, если "незамерзайка" не пахнет, можно с большой долей вероятности предполагать, что сделана она из запрещенного метанола.

Авторитетные производители выпускают омывающую жидкость на основе этилового или изопропилового спирта, а часто используют и смесь таких спиртов. Этанол не такой ядовитый, как метанол, и к тому же в отличие от него имеет достаточно ощутимый запах.

Чтобы устранить эти неприятные ароматы, производители добавляют в состав "незамерзайки" специальные отдушки. Сами по себе добавленные запахи никак не влияют на эффективность работы омывающей жидкости. Очевидно, что в выборе запаха лучше ориентироваться на личные предпочтения. Если в момент срабатывания форсунок омывателя пары жидкости попадут в салон, то избавиться от неприятного запаха можно, включив режим рециркуляции воздуха.

Конечно же, такие отдушки добавляют "вес" и к стоимости "омывайки": качественные ароматизаторы стоят дороже. А если себестоимость производства такой жидкости большая, то ее цена в продаже будет выше, чем у не пахнущей "незамерзайки" на основе метанола.

Важный компонент стеклоомывающей жидкости - поверхностно-активные вещества (ПАВы). Они не только помогают очищать стекло, но и "обволакивают" песчинки грязи, уменьшая тем самым их абразивное воздействие на поверхность стекла.

Благодаря качественным ПАВам омывающая жидкость хорошо пенится, чем и помогает "дворникам" быстрее и легче удалять грязь со стекла. Словом, благодаря поверхностно-активным веществам жидкость не только может быстро и эффективно очищать стекло, не оставляя при этом разводов, но и "не вредит" щеткам, самому стеклу и лакокрасочному покрытию автомобиля. Для того, чтобы удостовериться в том, что в омывающей жидкости есть ПАВы и что продукт при этом качественный, нужно встряхнуть канистру и убедиться в том, что на поверхности жидкости появилась пена.

Но прежде, чем трясти канистру с незамерзающей жидкостью, нужно также убедиться, что на дне нет осадка. Это признак того, что в жидкость добавлен качественный красящий компонент. Цвет концентрата, кстати, также не дает никаких эксплуатационных преимущества. Верить в том, что, например, жидкость голубого цвета работает лучше, чем состав с зеленым оттенком, по сути, наивно.

При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре - так проще оценить его на вид. Важно, чтобы на канистре была качественная пробка, а также этикетка с полной информацией о продукте, включая его состав и температуру замерзания.

И напоследок: нельзя разбавлять "незамерзайку" водопроводной водой. Для этих целей нужно применять дистиллированную воду. Обычная вода имеет высокую жесткость, а также содержит соли кальция и магния, которые, вступая в реакцию со спиртом, образуют другие соединения - алколяты или этилаты. А они не только не чистят стекло, но и способствуют его загрязнению.