Косторная пообещала добиться "вау-эффекта" в своих прокатах

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная, ставшая второй на Гран-при в Москве, поздравила с победой Елизавету Туктамышеву, а также поделилась впечатлениями от своего выступления.

- Я очень рад за Лизу, рада, что, пройдя через все, она смогла выиграть, - отметила Косторная в разговоре с журналистами. - Когда ждала свои оценки, не думала о том, что могу победить. Думала о баллах, соответствующих прокату. Конечно, я немного расстроена, но что накатали, то и получили. Чисто исполнить программу не смогла. Первый лутц получился не очень хорошим (судьи усмотрели на нем недокрут - "РГ"). Надо работать над дорожкой шагов в финале, чтобы концовка была мощной и эффектной. Пока у меня на это сил не хватает. Даже не то, чтобы не хватает, просто надо все равно больше выкладываться, а я экономила сегодня, чтобы все выглядело более или менее красиво, музыкально, чтобы непрофессиональному взгляду было незаметно, что что-то не так.

Косторная подчеркнула, что нужно накатывать программу.

- Надо дальше задумываться над тем, что нужно исправлять и нарабатывать, - сказала Алена. - Надеюсь, с каждым турниром улучшать катание, хореографию, чтобы в конечном итоге исполнить программу так, как она задумывалась при постановке, чтобы был "вау-эффект".