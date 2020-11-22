Мир простился с Патриархом Сербским Иринеем

Святейший Патриарх Сербский Ириней похоронен в воскресенье, 22 ноября, в крипте Собора святого Саввы на Врачаре в Белграде, став первым священнослужителем, погребенным в этом величественном храме, завершению создания внутреннего убранства которого он посвятил столько сил. Проститься с Предстоятелем Сербской Православной Церкви (СПЦ) пришли тысячи верующих, прибыли лидеры сербского народа из региона, делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита Волоколамского Илариона и секретаря по межправославным отношениям ОВЦС протоиерея Игоря Якимчука.

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что любовь являлась основой веры Патриарха Иринея, который укреплял дух единства и общности сербского народа. "Святейший Патриарх упокоился с желанием, чтобы мы собирались здесь, в его храме, в любви и мире. Он и сам в некотором роде был храмом, был нашим духовным прибежищем. Он бесконечно любил Россию и Патриарха Кирилла и был благодарен президенту Путину", - цитирует слова сербского лидера портал "Балканист".

В свою очередь член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обозначил то, что сербский народ лишился великого пастыря, а Республика Сербская - большого друга. "Мы будем вечно благодарны за всю любовь, внимание и благословения, которые мы, как народ и Республика, получали от Патриарха Иринея", - заявил политик.

Соболезнование в связи с кончиной Святейшего Патриарха Сербского Иринея выразил и президент России Владимир Путин, адресовав "слова искреннего сочувствия и поддержки священнослужителям СПЦ и всему братскому сербскому народу". "Многолетняя пастырская деятельность Предстоятеля снискала ему заслуженный авторитет на Родине и за рубежом, - констатировал российский лидер. - Трудно переоценить его усилия, направленные на продвижение высоких духовных ценностей и на укрепление единства православного мира".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выражая соболезнования, указал на то, что глава СПЦ Ириней своим высоким авторитетом и непоколебимой верностью священным канонам сделал многое для сохранения единства мирового Православия и поддержания канонического порядка в Святой Церкви Христовой. "Покойный был большим другом Русской Православной Церкви, которую неоднократно посещал с официальными визитами, побывав не только в первопрестольной Москве, но и в граде святого Петра, и у купели Киевского Крещения, и в столице Белоруссии Минске, - напомнил он. - Не раз Святейший Патриарх Ириней со святительским бесстрашием и прямотой выступал в поддержку гонимого канонического Православия на Украине".

Между тем Синод Сербской Православной Церкви принял решение, в соответствии с которым местоблюстителем Патриаршего престола до избрания нового предстоятеля назначен митрополит Дабробосанский Хризостом.

Согласно Уставу СПЦ, Патриарх Сербский избирается на заседании Архиерейского Собора не позднее трех месяцев после смерти предыдущего предстоятеля. Как правило, выбираются два или три кандидата, а итог голосования определяется жребием.