В воскресенье, 22 ноября, читатели "РГ" получили уникальную возможность увидеть на сайте газеты прямую трансляцию концерта выдающегося итальянского дирижера Риккардо Мути в Равенне. За тридцать лет истории газеты такое событие происходило впервые.

Равеннский фестиваль выбрал "РГ" своим эксклюзивным стриминг-партнером в России на два концерта, которые маэстро проводит с Молодежным оркестром Луиджи Керубини в Театре Алигьери в Равенне. Риккардо Мути убежден: независимо от всех сложных обстоятельств, которые переживает сейчас мир, живая музыка должна звучать, тем более, что музыка способна целительно воздействовать на человеческую душу. Для первой своей программы 22 ноября он выбрал сочинения Шуберта, а в следующее воскресенье, 29 ноября, на сайте "РГ" можно будет послушать фрагменты из опер Верди и других итальянских композиторов в исполнении Мути. В том, что музыка зазвучала сегодня "поперек" политических новостей - хороший знак для нашего времени. Кстати, в записи оба концерта будут доступны для просмотра в течение 15 дней на ravennafestival.live.