National Interest назвал пять самых опасных военных кораблей России

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Петр Великий"

Он на данный момент является крупнейшим надводным боевым кораблем в мире (длина - 250 метров, ширина - 25, высота - 59) и единственным действующим представителем проекта 1144 "Орлан". Обладает неограниченной дальностью хода.

Основное предназначение ТАРК - борьба с вражескими авианосцами. Поэтому "Петр Великий" оснащен двадцатью противокорабельными ракетами дальнего радиуса действия П-700 "Гранит", которые могут нести в том числе ядерные боеголовки. Также корабль имеет мощное зенитное вооружение (комплексы С-300Ф и С-300ФМ), несет на себе ракеты "Кинжал" и "Кортик", а также авианосную группу из двух вертолетов и минно-торпедное вооружение.

Как уже писала "РГ", в 2022 году после глубокой модернизации в строй должен вернуться второй крейсер проекта 1144 - "Адмирал Нахимов". Он, помимо прочего, получит в свое распоряжение комплексы С-400, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон". Со временем перевооружение ожидает и "Петр Великий".

Ракетный крейсер "Москва"

Флагман Черноморского флота (проект 1164 "Атлант") также создавался для противодействия крупным надводным целям. Он вооружен 64 ракетами ЗРК С-300Ф, ЗРК ближнего действия "Оса-МА", установками противокорабельного ракетного комплекса "Вулкан", противолодочными торпедными аппаратами и реактивными бомбометами, а также артустановками калибра 130 и 30 миллиметров.

Напомним, с 2016 года крейсер проходил плановый ремонт, а в сентябре нынешнего года приступил к учениям. Их задача - проверка всех технических характеристик корабля перед очередным дальним походом. В 2015 году "Москва" возглавляла постоянное оперативное соединение ВМФ России в восточной части Средиземного моря, основной задачей на тот момент было прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.

Корвет "Сообразительный"

Это первый серийный корвет проекта 20380 и второй после "Стерегущего". Входит в состав Балтийского флота ВМФ России. В ближайшие десятилетия корабли этого типа станут основой ВМФ России в ближней морской зоне, их уже построено десять.

Их особенностью является малая радиолокационная заметность, а также модульный принцип при оснащении вооружением и различным оборудованием. Отдельное внимание автор уделил противолодочному комплексу "Пакет-НК", способному стрелять торпедами различного типа. Многоцелевой характер системы "стирает границы между атакой и защитой".

Эсминец "Настойчивый"

Это 16-й эскадренный миноносец проекта 956-А "Сарыч", флагман Балтийского флота ВМФ России. Вооружен грозными противокорабельными ракетами П-270 "Москит", а также ЗРК "Ураган-Торнадо" (48 ракет).

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Несмотря на то, что в составе ВМФ России на данный момент есть только один авианосец, он позволяет стране проецировать свою военную силу в различных точках мира, считает обозреватель The National Interest.

"Адмирал Кузнецов" способен нести на себе авиационную группу из 50 самолетов и вертолетов. Их комбинации могут быть самыми разными в зависимости от конкретных задач, основу ударной мощи составляют истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-27 и Ка-29.

Также авианосец имеет мощное ракетное вооружение, из-за чего его и называют авианесущим крейсером. Это те же "Граниты", "Кортики" и "Кинжалы", имеющиеся в арсенале "Петра Великого".