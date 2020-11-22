Почему за обновленный Toyota Fortuner не жалко отдать 3 млн рублей

"РГ" протестировала обновленный Toyota Fortuner на дорогах Москвы и Подмосковья и пришла к выводу, что старая гвардия еще повоюет, тем более что известные преимущества сохранились, рестайлинг принес сразу несколько приятных новаций, а цена осталась вполне конкурентоспособной.

Toyota Fortuner относится к классу автомобилей, для которых сиюминутные веяния моды не указ, а вот классическая основа и джиперские ценности - своего рода религия. А еще, когда мы говорим Fortuner, подсознание рисует образ еще одной соразмерной Toyota - Land Cruiser Prado, который, как и герой нашего теста, недавно пережил обновление.

Две модели базируются на мощной раме, но Prado, во-первых, покрупнее, во-вторых, помоднее, а в-третьих - имеет больший внедорожный потенциал, поскольку в отличие от Fortuner с его трансмиссией Part-Time ему выделено усиление в виде межосевого дифференциала.

Так что в этом плане Fortuner ближе к пикапу Hilux, с которым делит платформу. С другой стороны, Hilux - это, как ни крути, коммерческая техника - с рессорной задней подвеской и урезанным списком комфортных решений. Fortuner же может похвастаться полностью независимыми пружинными подвесками, более щедрым оснащением, а после недавнего рестайлинга еще и более презентабельным оформлением.

В погоне за Prado

Фото: Борис Захаров/РГ

Если Fortuner и делали из пикапа, то трансформация получилась явно удачной. А после недавнего рестайлинга рамный внедорожник получил еще и более модную и крупную решетку радиатора, новый дизайн переднего бампера с нарядной серебристой накладкой, а также иные формы фар и фонарей.

И, кстати, вся оптика теперь светодиодная уже в базе, и светит благодаря тойотовской технологии Be-Beam LED очень неплохо - получаем ровное световое пятно с четкой границей ближнего и дальнего света. К минусам можно отнести расположение новых "противотуманок" - они врезаны в самую нижнюю часть бампера, так что их можно повредить или на оффроуде, или щебенкой на трассе.

Отметим также, что изменения во внешнем виде не сказались на габаритных размерах "японца", прежними остались и показатели геометрической проходимости - дорожный просвет 225 мм и углы въезда и съезда в 29 и 25 градусов соответственно.

Фото: Борис Захаров/РГ

Как мы уже пытались намекать в начале текста, в сравнении с Land Cruiser Prado нашему герою свойственны в том числе и некоторые бюджетные решения, которые после рестайлинга ожидаемо сохранились. Скажем, двери здесь не прикрывают пороги, а штатные боковые подножки массивны, поэтому сесть в машину в дождливую погоду, не испачкав одежду, проблематично. Или, скажем, одно из следствий рамной конструкции - размещение "запаски" под задним свесом. Представьте, какого менять колесо где-нибудь в глиноземах.

Однако все это по большому счету придирки. Куда важнее, что Fortuner производит впечатление крепко сбитого автомобиля. Есть даже островки моды - такие как волнообразная подоконная линия, парящая крыша и фары с симпатичной подводкой диодных ДХО. В то же время Fortuner крупный, брутальный, логотипы Toyota у нас уважают, так что в потоке такому SUV уступают дорогу, и это, как ни крути, приятно.

Семеро по лавкам

Фото: Борис Захаров/РГ

Семиместный салон выделен всем без исключениям комплектациям, что автоматически переводит Fortuner в ранг семейного автомобиля. Водительской зоне, что греха таить, свойственен несколько устаревший дизайн. Чего стоят лишь ретро-часики в верхней части консоли и огромные кнопки, которые будто выковыряли из больших "Тойот" девяностых годов и такие же архаичные "крутилки" кондиционера, который выделен SUV начальных бензиновых комплектаций - у нас на тесте именно такая. Или, скажем, на весь салон здесь лишь один слот USB. Да, это компенсируется большим числом розеток на 12В, а на втором ряду есть даже розетка на 120 В. Но все же по современным меркам с гаджетоподключением, скажем так, недобор.

С другой стороны, есть и светлая, современная сторона. Скажем, рестайлинг подарил "японцу" увеличенную до 8 дюймов диагональ центрального тачскрина, мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а в топе (но не у тестовой машины) есть встроенная навигация.

Присутствует и внятная камера заднего вида, а датчики "по кругу" уже в базе. С "зимним пакетом" все неоднозначно. С одной стороны, радуемся такой статусной "фишке", как подогреву рулевого колеса, но "лобовуха" подогревается лишь в зоне стеклоочистителей, а из семи сидений - только водительское и переднего пассажира. В плюсы запишем дополнительный электрический отопитель салона.

В плане эргономики и комфорта все неплохо. Пробираться на первый, да и второй ряд удобно - встал на подножку, схватился за силовой поручень и "перетек" на сиденье. Сидушки, кстати, широки, на боковую поддержку - лишь слабый намек, но тем не менее устраиваешься удобно в том числе из-за мягкого наполнителя. Диапазона регулировок хватает, а мультируль, что особенно важно, настраивается в двух положениях.

Фото: Борис Захаров/РГ

Второй ряд можно смещать продольно, варьируя пространство между серединкой и "галеркой". Места хватает, в потолочной панели организованы дефлекторы обдува. Третий ряд - все же для детей или подростков. Здесь тесновато, да и пробираться сюда не слишком удобно - проем узковат.

Фото: Борис Захаров/РГ

Багажник - немаленький даже в семиместной конфигурации, ведь грузить можно до самого высокого потолка. Пару задних креслиц можно закрепить у боковых стенок или вовсе демонтировать, если нужно побольше пространства. Словом, для путешествий даже всемером этот внедорожник приспособлен неплохо.

Асфальт и бездорожье

Фото: Борис Захаров/РГ

По асфальту "японец" едет лучше, чем ожидаешь. Во-первых, здесь есть внятная информация на руле, снабженным олдскульным гидроусилителем. Во-вторых, боковые крены и кивки кузова при резком торможении хоть и присутствуют, терпимы. В-третьих, машина отлично держит траекторию на прямой, и стало быть это неплохой вариант для перемещения "на дальняк".

Единственное, чего нужно в таком случае избегать, - это сильно разбитых дорог. С "мелочевкой" подвеска, худо-бедно, справляется, но на ухабах основательно трясет. Причем, жалобы на это вы будете слышать прежде всего от седоков "галерки". На центральном ряду "разброд и шатания" все же не такие сильные.

Фото: Борис Захаров/РГ

Бензиновый 2,7-литрового 166-сильный мотор, который у тестового автомобиля сочетался с 6-диапазонным "автоматом", конечно, не подходит для езды с огоньком, но откровенной вялой такой Fortuner я не назову.

Да и паспортные характеристики - 12 с. до "сотни" - это никакой не криминал. Да, дизельный 200-сильный вариант шустрее (при ускорении до 100 км/ч - на секунду) и экономичнее. В смешанном цикле вариант на тяжелом топливе будет требовать примерно на 5 л меньше горючего на каждую "сотню". В моем случае в черте города бензиновый Fortuner выпивал 13 л/100 км (кстати, можно лить топливо АИ-92), что для такой крупной машины неплохо.

Однако есть оговорка - эти 13 л/100 км "употреблялись" в базовом заднеприводном режиме, который владелец такой машины будет использовать чаще всего. Почему так? Конечно, вы всегда можете повернуть тумблер на центральной консоли и принудительно подключить передние колеса.

Фото: Борис Захаров/РГ

Автопроизводитель даже не запрещает передвигаться в полноприводном режиме на высоких скоростях. В том числе потому что раздаточная коробка Fortuner имеет радиатор, а передний дифференциал - датчик перегрева, но знатоки ведь понимают - постоянная езда с жестко подключенным "передком" негативно повлияет на ресурс привода, причем поломку навряд ли признают гарантийной. С другой стороны, ездить "на заднем приводе" зимой по скоростному шоссе попросту опасно. Так что выводы делайте сами.

Фото: Борис Захаров/РГ

Хорош ли бензиновый Fortuner на бездорожье? Вполне! Большинство препятствий легко преодолевается даже в базовом режиме 4WD. При необходимости можно провернуть шайбу на консоли правее и активировать понижающий ряд передач (выполняется на "нейтралке"), а также заблокировать кнопкой задний дифференциал, кстати, штатный для всех исполнений этого SUV. К минусам отнесу отсутствие системы помощи при спуске DAC у бензиновых машин - она полагается только топовой комплектации с 2,8-литровым 200-сильным турбодизелем. Впрочем, со скользких спусков без проблем съезжаешь просто на "понижайке".

Что остается в сухом остатке? За 2 903 000 рублей имеем надежную бензиновую машину в безальтернативной и далеко не голой комплектации Comfort. По умолчанию вы получаете кондиционер, 8-дюймовый тачскрин мультимедиа с магнитолой и камерой заднего вида, обогревы передних сидений, боковых зеркал, лобового стекла в зоне стеклоочистителей и рулевого колеса и много чего еще.

Для сравнения: самый доступный Hilux с "механикой" и 150-сильным дизелем (бензинового мотора у нас не предлагают) обойдется в 2 516 000 рублей. Land Cruiser Prado с такой же агрегатной связкой потянет на 2 980 000 рулей. А главный конкурент Mitsubishi Pajero Sport c "автоматом" придется отдать 2 879 000 рублей (версия с 2,4-литровым 181-сильным дизелем) или от 3 303 000 рублей (3-литровый 209-сильный бензиновый вариант).