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Рубрика: Общество

Президент РАН: Усилия ученых по созданию вакцин помогут победить пандемию

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вакцины и лекарства против новой коронавирусной инфекции, которые разрабатываются сегодня в России и в других странах мира, помогут победить пандемию. В этом убежден президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев. По его словам, пока нет каких-либо новых странностей, необычных изменений или серьезных мутаций коронавируса, которые свели бы на нет усилия человечества по созданию вакцин.
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Академик считает, что пока рано говорить о причинах зафиксированных в ряде стран случаев повторного заболевания COVID-19. Этих случаев немного, отметил Сергеев. "Вполне возможно, что это может быть связано и с индивидуальными особенностями иммунной системы, и даже с ошибками в диагностике заболевания", - цитирует ТАСС главу РАН.

Он также подчеркнул, что пока мало данных для окончательных выводов о длительности сохранения у переболевших людей антител. Прошло меньше года с начала пандемии, и ученым еще предстоит собрать достоверную и обширную статистическую информацию по этому вопросу.

Между тем, Россия с иностранными партнерами прорабатывает возможность поставок вакцин и локализации производства. Об этом заявил на саммите АТЭС президент России Владимир Путин. "Приоритетный вопрос - объединение усилий в борьбе с коронавирусом, и России здесь есть что предложить партнерам и друзьям", - объявил президент. Путин отметил солидный научный и клинический опыт в этой сфере. В России созданы и зарегистрированы две вакцины, третья - на завершающей стадии испытаний.

Общество Наука Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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