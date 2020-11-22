Путин назвал авторов договоренности по Карабаху

У трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху - три автора: президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Три автора, это совершенно точно... Что касается самого текста, то мы делали это втроем - я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян", - пояснил Путин.
По-другому было невозможно, потому что по сути это была договоренность между двумя сторонами, уточнил президент. "Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем", - заметил президент.
Комментируя кадры, где Путин сказал, что "сам писал" документ, президент пояснил, что речь была не о трехсторонней договоренности, а о его заявлении после подписания.