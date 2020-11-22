Московский драматический театр могут назвать именем Джигарханяна

Московский драматический театр, которым руководил Армен Джигарханян, могут назвать его именем. С таким предложением к властям столицы в ближайшее время планирует обратиться труппа.

Решение о присвоении театру имени его основателя было принято единогласно на общем собрании коллектива.

"Решено просить Департамент культуры Москвы присвоить театру имя основателя, чтобы он назывался не "под руководством Джигарханяна", а "Московский театр Джигарханяна", - приводит слова источника РИА Новости.

Также стало известно, кого артисты планируют предложить на роль художественного руководителя. По мнению коллектива, им должен стать актер, режиссер и продюсер Сергей Газаров.

Напомним, без своего основателя театр остался 14 ноября - у Армена Джигарханяна остановилось сердце. Народный артист СССР умер на 86-м году жизни.