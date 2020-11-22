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22.11.2020 18:29
Рубрика: Культура

Московский драматический театр могут назвать именем Джигарханяна

Текст: Инга Бугулова

Московский драматический театр, которым руководил Армен Джигарханян, могут назвать его именем. С таким предложением к властям столицы в ближайшее время планирует обратиться труппа.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Решение о присвоении театру имени его основателя было принято единогласно на общем собрании коллектива.

"Решено просить Департамент культуры Москвы присвоить театру имя основателя, чтобы он назывался не "под руководством Джигарханяна", а "Московский театр Джигарханяна", - приводит слова источника РИА Новости.

Также стало известно, кого артисты планируют предложить на роль художественного руководителя. По мнению коллектива, им должен стать актер, режиссер и продюсер Сергей Газаров.

Напомним, без своего основателя театр остался 14 ноября - у Армена Джигарханяна остановилось сердце. Народный артист СССР умер на 86-м году жизни.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Персона: Армен Джигарханян

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