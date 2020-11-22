Собянин: власти Москвы работают на опережение в развитии дорожной сети

Власти Москвы работают на опережение в развитии дорожной сети. Именно это позволяет городскому транспорту продолжать движение, не создавая одну глухую пробку. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 1".

- По всем законам мы должны были встать просто в глухую пробку, но мы пытались и работаем на опережение, - сказал в интервью столичный мэр. - Прибыло меньше 10% населения, а объем дорожной сети увеличили на 17% по площади, построили за это время около тысячи километров дорог. И дальше продолжаем развивать дорожную сеть.

Собянин добавил, что одним из главных дорожных проектов в Москве является развитие четырех хорд, которые соединяют периферийные районы города, не заходя в центр.

Напомним, что в декабре прошлого года Собянин открыл движение по участку автомобильной дороги Марьино - Саларьево, мэр подчеркнул, что это позволит улучшить транспортную ситуацию в регионе.