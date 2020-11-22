Энергоснабжение Владивостока восстановят через три дня

Работы по восстановлению энергоснабжения столицы Приморья могут продлиться до среды. Об этом сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на специалистов приморского филиала "ДРСК".

Напомним, последствия циклона, прошедшего на территории Приморья, стали разрушительными для некоторых объектов жизнеобеспечения - линии электропередачи требуют серьезного восстановления.

Как отметил губернатор Олег Кожемяко, энергетики проводят большой объем ремонтных работ по устранению последствий циклона: в край прибывают специалисты из других регионов, ведется круглосуточный мониторинг ситуации, подключаются к электроснабжению новые объекты.

- Сегодня мы восстанавливали линию электропередачи высокого напряжения. К сожалению, оперативная обстановка продолжает влиять на снабжение потребителей. Несмотря на это, с начала устранения последствий стихии мы подключили подстанцию Загородная. Это позволило "запитать" почти 20 тысяч человек, - подчеркнул директор филиала "ДРСК" Сергей Чутенко.

Продолжается восстановление линии электропередачи в районе Морского кладбища. В помощь энергетикам в край прибыла бригада подрядчиков из Сахалинской области. Кроме того, идет работа и по "запитке" подстанций Сахарный ключ, Чайка, Спутник. Это позволило дать электричество около 30 тысячам человек.

Тем временем

За субботу в приморской столице силами Владивостокского предприятия электрических сетей подключено 25 центральных тепловых пунктов, что позволило "запитать" 300 жилых домов. Работа по остальным 21 ЦТП продолжится в течение нескольких дней.