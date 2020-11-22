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22.11.2020 05:58
Рубрика: Власть

Остающихся без электроснабжения приморцев накормят бесплатно

Текст: Инесса Доценко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение организовать пункты выдачи питьевой воды и горячего питания на местах, где нет электричества. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Фото: iStock
Непогода оставила без электричества около 170 тысяч приморцев

Ситуация с восстановлением энергоснабжения в Приморье сложная. Помимо Владивостока, Артема и Надеждинского района без света из-за разгула стихии остались жители Хасанского района.

По словам Олега Кожемяко, в первую очередь необходимо обеспечить людей бесплатной питьевой водой и горячим питанием. Для этого будут развернуты полевые кухни. Социально незащищенные слои населения обеспечат газовыми плитами и баллонами. На заправочных станциях для спецтехники будут предусмотрены отдельные колонки с дизельным топливом.

- Это позволит исключить очереди. Также выдайте водителям спецпропуски на получение топлива, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона распорядился организовать с понедельника круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде.

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