Остающихся без электроснабжения приморцев накормят бесплатно

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал поручение организовать пункты выдачи питьевой воды и горячего питания на местах, где нет электричества. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Ситуация с восстановлением энергоснабжения в Приморье сложная. Помимо Владивостока, Артема и Надеждинского района без света из-за разгула стихии остались жители Хасанского района.

По словам Олега Кожемяко, в первую очередь необходимо обеспечить людей бесплатной питьевой водой и горячим питанием. Для этого будут развернуты полевые кухни. Социально незащищенные слои населения обеспечат газовыми плитами и баллонами. На заправочных станциях для спецтехники будут предусмотрены отдельные колонки с дизельным топливом.

- Это позволит исключить очереди. Также выдайте водителям спецпропуски на получение топлива, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона распорядился организовать с понедельника круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде.