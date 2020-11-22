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22.11.2020 10:47
Рубрика: Власть

В оставшийся на три дня без тепла район Владивостока вернули отопление

Текст: Инесса Доценко

Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек, начали подключать к теплоснабжению. Он остался без тепла три дня назад из-за последствий мощного циклона с ледяным дождем, ветром и снегом.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Энергоснабжение Владивостока восстановят через три дня

- Специалисты МУПВ "ВПЭС" начали подачу отопления в жилые дома Первомайского района Владивостока. Подключены 37 центральных тепловых пункта. Из них 25 подключены от подстанции "Загородная" и семь подают теплоноситель от дизельных электроустановок. В итоге к отоплению подключены 253 дома, - сообщает Instagram администрации Владивостока.

Продолжаются восстановительные работы и по подаче в Первомайский район электроэнергии. Сейчас там без электричества и тепла остаются 154 абонента - жилые дома и объекты разного назначения.

Как замечают в администрации города, специалисты ВПЭС продолжат подключать жилые дома к временным схемам питания до того момента, пока АО "ДРСК" не восстановит поврежденную линию 110 кВ.

Полностью завершение работ по восстановлению систем жизнеобеспечения в Первомайском районе планируется к 26 ноября.

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