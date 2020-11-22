На курорте Архыз найдена маска-талисман Медузы Горгоны

Работающая на горнолыжном курорте Архыз археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила артефакты, доказывающие наличие торговых связей античных греков с аланами.

"Объект наших исследований - более 30 курганных насыпей, расположенных группами. В них, по нашим оценкам, расположены погребения предположительно периода III-I веков до нашей эры", - сообщил руководитель экспедиции Андрей Субботин.

В ходе раскопок ученые установили, что аланские курганы уже были ограблены в древности. И тем не менее встречаются артефакты бронзового и железного веков. Найден прямой двулезвийный меч синдо-меотского типа с брусковым навершием, который был согнут пополам. Боевой железный топорик, наконечники копья и дротика и копья. Обнаружены также фибулы - металлические застежки для одежды и височные подвески из серебра и бронзы.

Однако самой интересной находкой археологи считают горгонейон - это античная маска-талисман от сглаза с изображением головы Медузы Горгоны, мифического существа, взгляд которого обращал человека в камень.

"Скорее всего горгонейон не был изготовлен местными мастерами, это импорт из античных городов",- заявил Субботин.

Раскопки в Карачаево-Черкесии продлятся до середины декабря. Находки после изучения и описи будут переданы в Государственный музей КЧР.