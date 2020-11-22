Сколько времени можно хранить бензин в баке и канистре

Сколько времени можно хранить бензин в канистре или бочке? Не выдохнется ли он за время длительного хранения? Не потеряет ли своих свойств? Чем опасна езда на "просроченном" горючем? На все эти вопросы есть четкие ответы.

Как хранить бензин

Бензин, как известно, медленно, но верно дорожает. И это обстоятельство заставляет достаточно большое число автовладельцев делать запасы горючего, которые они держат, к примеру, в гараже или на даче. Для этого обычно используются стальные или алюминиевые канистры и резервуары. Причем лучшим вариантом будут заглубленные или полузаглубленные цистерны.

Дело в том, что такие емкости скрыты от солнца и не нагреваются. В то же время пластиковые хранилища крайне нежелательны, поскольку провоцируют окисление, химическое взаимодействие топлива с пластиком и, что опаснее всего, - накопление статического заряда.

Между тем, перепады температуры, влажность и другие факторы приводят к тому, что эффективность топлива планомерно снижается. Горючее деградирует из-за четырех ключевых факторов: испарение, окисление, распад присадок и возникновение осадка. В результате на одну, две единицы понижается октановое число, одновременно возрастает количество смол из-за окисления углеводородов.

Регламентировано ГОСТом

Не все в курсе, но срок хранения бензина жестко регламентирован ГОСТом, причем речь о новом ГОСТе Р 51105-97. А до 1977 года ГОСТ ограничивал срок хранения любого сорта бензина в герметичной емкости пятью годами. Однако, согласно новым нормам, гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок составляет 1 год со дня изготовления топлива. Это обусловлено добавлением в последние годы в бензин дополнительных присадок.

Кроме того, чем выше октановое число (АИ 92, 95, 98, 100), тем меньше времени топливо будет пригодным. Всему виной опять-таки больший объем присадок в составе высокооктанового топлива. Кроме того, темп деградации бензина напрямую зависит от температуры (резко возрастает с ее повышением) и от поверхности соприкосновения с воздухом и металлами (отсюда - нежелательность хранения в открытых емкостях). Добавим, что топливо для спецнужд, в частности для армии, лишено спиртов и моющих присадок, а потому может храниться гораздо дольше регламентированных ГОСТом сроков.

В каких емкостях бензин деградирует быстрее

Не секрет, что быстрее всего бензин утрачивает свои свойства, находясь уже в топливном баке автомобиля - речь идет о сроке максимум в шесть месяцев. Дело в том, что в баке бензин соприкасается с заборной трубкой, сеткой фильтра, что ускоряет смолообразование. Кроме того, в жару деградация горючего в баке резко ускоряется.

Хранение в канистрах следует ограничить одним годом (согласно ГОСТу). При этом следите за качеством резиновой прокладки на крышке. Со временем бензин разъест ее, и система утратит должную герметичность.

Так что периодически резиновую прокладку следует менять. В герметичных бочках и цистернах бензин можно хранить до двух лет, в специальных технических резервуарах - до трех лет, в заглубленных, проще говоря, закопанных в землю резервуарах - до пяти лет.

Как продлить срок хранения бензина присадками

Топливо начинает кардинально менять свои химические свойства в бензобаке уже через 30 дней. Поэтому, если вы ставите машину на прикол, имеет смысл добавить в бак специальный стабилизатор - химическую добавку, предотвращающую окисление.

Такой реагент предотвратит образование вредных веществ, которые могут повредить топливную систему. Сегодня на рынке есть немало стабилизаторов топлива от различных производителей.

Такие средства продаются в емкостях около 250 мл и стоят в среднем не более 1000 рублей. Производители стабилизаторов обещают сохранение рабочих свойств бензина до двух-трех лет.

Что делать с просроченным бензином

Один из четких признаков испорченного бензина - изменение цвета. Как правило, просроченное горючее темнеет - вместо бледно-желтого становится коричневатым.

Понятно, что заливать топливо с истекшим сроком годности в бензобак не рекомендуется. В противном случае вы столкнетесь с резким ростом детонационных свойств, снижением октанового числа и распадом каталитических присадок.

Однако в случае крайней необходимости и использования автомобилей, не слишком требовательных к качеству топлива, просроченный бензин все же можно смешать со свежим горючим в пропорции 1:3. Если же ситуация не экстренная, просроченный бензин следует сдать в центр по утилизации опасных отходов или попросту использовать для технических целей. Не следует также пытаться восстановить бензин добавлением присадок - полностью свойства точно не восстановятся.