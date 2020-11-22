Сколько времени можно хранить бензин в баке и канистре

Бензин, как известно, медленно, но верно дорожает. И это обстоятельство заставляет достаточно большое число автовладельцев делать запасы горючего, которые они держат, к примеру, в гараже или на даче. Для этого обычно используются стальные или алюминиевые канистры и резервуары. Причем лучшим вариантом будут заглубленные или полузаглубленные цистерны.
Дело в том, что такие емкости скрыты от солнца и не нагреваются. В то же время пластиковые хранилища крайне нежелательны, поскольку провоцируют окисление, химическое взаимодействие топлива с пластиком и, что опаснее всего, - накопление статического заряда.
Между тем, перепады температуры, влажность и другие факторы приводят к тому, что эффективность топлива планомерно снижается. Горючее деградирует из-за четырех ключевых факторов: испарение, окисление, распад присадок и возникновение осадка. В результате на одну, две единицы понижается октановое число, одновременно возрастает количество смол из-за окисления углеводородов.
Не все в курсе, но срок хранения бензина жестко регламентирован ГОСТом, причем речь о новом ГОСТе Р 51105-97. А до 1977 года ГОСТ ограничивал срок хранения любого сорта бензина в герметичной емкости пятью годами. Однако, согласно новым нормам, гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок составляет 1 год со дня изготовления топлива. Это обусловлено добавлением в последние годы в бензин дополнительных присадок.
Кроме того, чем выше октановое число (АИ 92, 95, 98, 100), тем меньше времени топливо будет пригодным. Всему виной опять-таки больший объем присадок в составе высокооктанового топлива. Кроме того, темп деградации бензина напрямую зависит от температуры (резко возрастает с ее повышением) и от поверхности соприкосновения с воздухом и металлами (отсюда - нежелательность хранения в открытых емкостях). Добавим, что топливо для спецнужд, в частности для армии, лишено спиртов и моющих присадок, а потому может храниться гораздо дольше регламентированных ГОСТом сроков.
Не секрет, что быстрее всего бензин утрачивает свои свойства, находясь уже в топливном баке автомобиля - речь идет о сроке максимум в шесть месяцев. Дело в том, что в баке бензин соприкасается с заборной трубкой, сеткой фильтра, что ускоряет смолообразование. Кроме того, в жару деградация горючего в баке резко ускоряется.
Хранение в канистрах следует ограничить одним годом (согласно ГОСТу). При этом следите за качеством резиновой прокладки на крышке. Со временем бензин разъест ее, и система утратит должную герметичность.
Так что периодически резиновую прокладку следует менять. В герметичных бочках и цистернах бензин можно хранить до двух лет, в специальных технических резервуарах - до трех лет, в заглубленных, проще говоря, закопанных в землю резервуарах - до пяти лет.
Топливо начинает кардинально менять свои химические свойства в бензобаке уже через 30 дней. Поэтому, если вы ставите машину на прикол, имеет смысл добавить в бак специальный стабилизатор - химическую добавку, предотвращающую окисление.
Такой реагент предотвратит образование вредных веществ, которые могут повредить топливную систему. Сегодня на рынке есть немало стабилизаторов топлива от различных производителей.
Такие средства продаются в емкостях около 250 мл и стоят в среднем не более 1000 рублей. Производители стабилизаторов обещают сохранение рабочих свойств бензина до двух-трех лет.
Один из четких признаков испорченного бензина - изменение цвета. Как правило, просроченное горючее темнеет - вместо бледно-желтого становится коричневатым.
Понятно, что заливать топливо с истекшим сроком годности в бензобак не рекомендуется. В противном случае вы столкнетесь с резким ростом детонационных свойств, снижением октанового числа и распадом каталитических присадок.
Однако в случае крайней необходимости и использования автомобилей, не слишком требовательных к качеству топлива, просроченный бензин все же можно смешать со свежим горючим в пропорции 1:3. Если же ситуация не экстренная, просроченный бензин следует сдать в центр по утилизации опасных отходов или попросту использовать для технических целей. Не следует также пытаться восстановить бензин добавлением присадок - полностью свойства точно не восстановятся.