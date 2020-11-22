США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу

США официально подтвердили завершение процедуры своего выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в воскресенье истек шестимесячный срок после подачи заявления о выходе из ДОН, после чего Соединенные Штаты "больше не являются стороной этого договора".

О'Брайен, слова которого приведены в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, назвал ДОН "устаревшим" и повторил нападки на Россию, которые Вашингтон использовал в качестве предлога для выхода из этого международного механизма.

Ранее в МИД России, комментируя завершение процедуры выхода США, заявили, что Москва намерена добиваться гарантий выполнения ДОН оставшимися государствами-участниками и будет принимать решения исходя из своих интересов в сфере безопасности. На Смоленской площади уверены, что от действий Вашингтона "не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников".