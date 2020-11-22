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22.11.2020 19:31
Рубрика: В мире

США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу

Текст: Игорь Дунаевский

США официально подтвердили завершение процедуры своего выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в воскресенье истек шестимесячный срок после подачи заявления о выходе из ДОН, после чего Соединенные Штаты "больше не являются стороной этого договора".

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О'Брайен, слова которого приведены в Twitter Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, назвал ДОН "устаревшим" и повторил нападки на Россию, которые Вашингтон использовал в качестве предлога для выхода из этого международного механизма.

Ранее в МИД России, комментируя завершение процедуры выхода США, заявили, что Москва намерена добиваться гарантий выполнения ДОН оставшимися государствами-участниками и будет принимать решения исходя из своих интересов в сфере безопасности. На Смоленской площади уверены, что от действий Вашингтона "не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников".

В мире США Россия и США

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