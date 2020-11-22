С 1 января этого года изменится состав автомобильной аптечки. Впрочем, как утверждают в минздраве, комплектовать этот необходимый аксессуар автовладельцы смогут сами.

Из нынешнего состава автоаптечки уйдут стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты маленькой ширины. Также из нее убираются бактерицидные лейкопластыри, а узкий рулонный пластырь меняется на широкий. Зато добавляется еще одна упаковка стерильных салфеток. Именно их предполагается накладывать на рану, в случае чего, и прибинтовывать нестерильными бинтами.

Также в комплект добавляется две нестерильные маски из нетканого материала и еще одна пара перчаток. Впрочем, менять в срочном порядке аптечку автомобилистам не требуется. Старыми аптечками можно пользоваться до истечения их срока годности, но не позднее 31 января 2024 года. Как говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства, водители смогут сами пополнять аптечку по мере необходимости.

Пополнять аптечку водители могли и раньше. Например, использовав бинт, надо было докупить и положить в нее такой же. Другое дело, что вот прямо с нуля эту аптечку водители сформировать все равно не смогут. Ведь в ее комплект входит футляр, а также инструкция по оказанию первой помощи - эти вещи отдельно не продаются. Так что для начала придется все-таки приобрести уже сформированную аптечку. А за отсутствие аптечки водителю грозит штраф 500 рублей.

Напомним, что последний раз состав автоаптечки менялся в 2010 году. Тогда из нее убрали все лекарства, а также йод с зеленкой. С тех пор опытные автомобилисты формируют аптечки самостоятельно.