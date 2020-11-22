Врачи назвали первые признаки рака полости рта

Британский фонд здоровья полости рта (The Oral Health Foundation) сообщил, как можно всего за 45 секунд провести самостоятельную диагностику ранних симптомов рака. Специалисты рекомендуют делать ее ежедневно вместе с чисткой зубов.
Итак, во время утреннего туалета следует:
- Проверять голову и шею на предмет необычных шишек, опухолей, комочков.
- Проверять язык (со всех сторон) на наличие необычных красных или белых пятен, шишек или язв, которые сохраняются дольше трех недель.
- Точно так же исследовать щеки, для верности - проводить по ним пальцем.
- Проверять нёбо. Так как разглядеть его в зеркале самостоятельно может быть сложно, тоже следует проводить по нему пальцем.
- Проверять губы, особенно их внутренние стороны, которые обычно скрыты от глаз.
Число людей, у которых диагностирован рак ротовой полости, в Великобритании за двадцать лет выросло на 97 процентов, свыше 2700 граждан страны в прошлом году скончались.
В то же время осведомленность об этой болезни остается тревожно низкой, а ведь ранняя диагностика заболевания серьезно повышает шансы на успешное лечение. Поэтому при обнаружении каких-то подозрительных симптомов следует записаться на прием к терапевту или стоматологу.