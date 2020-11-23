Apple начнет тестирование более современного аналога Bluetooth

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила Apple тестировать в России технологию Ultra-Wide Band (UWB) - более технологичный аналог Bluetooth. Об этом журналистам рассказал замглавы Минцифры Олег Иванов.

Данная технология отличается более высокой пропускной способностью и подходит для беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества. Она доступна в iPhone 11 и уже используется как замена Bluetooth, но в России у компании пока не было соответствующего разрешения.

ГКРЧ в понедельник приняла решение о выделении компании "Эппл рус" частот в диапазоне 6,24-8,24 ГГц для тестирования технологии. До 1 октября 2021 года компания сможет на данных частотах проводить научные, исследовательские, опытные, экспериментальные и другие работы. Если тестирование пройдет удачно, компания подаст заявку на использование данных частот на постоянной основе, пояснил Иванов.