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Рубрика: В мире

Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса

В Евросоюзе за последние две недели больше всего смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения зарегистрировано в Чехии - 23,4. Об этом сообщил минздрав республики, ссылаясь на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На втором месте Бельгия - 22,1, на третьем - Болгария - 17,2.

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При этом Чехия ушла с первого места среди стран ЕС по числу новых больных COVID-19 за сутки, пишет РИА Новости. За минувшие 24 часа в Чехии зарегистрировано 3187 случаев коронавируса, что почти на тысячу меньше, чем неделей ранее, и в пять раз меньше рекордных суточных показателей конца октября.

За весь период пандемии в Чехии заразились 491,6 тысячи человек, выздоровели 394,9 тысячи, скончались 7164 человека (из них около половины - в течение ноября).

С октября в республике действует режим чрезвычайной ситуации, серьезно ограничивающий общественную жизнь. Однако, по словам главы минздрава Яна Блатны, при сохранении нынешней тенденции снижения заболеваемости правительство разрешит с 30 ноября открыть небольшие непродовольственные магазины, а также парикмахерские и косметические салоны.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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