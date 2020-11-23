Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2"

В Восточном комитете немецкой экономики назвали вмешательством угрозы США в связи с "Северным потоком-2". О чем говорит появление таких мнений в ФРГ, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В ФРГ отреагировали на информацию о том, что власти США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что угрозы Вашингтона являются недопустимыми и демонстрируют попытки вмешательства в международное право. Он призвал уходящую администрацию в Вашингтоне уважать европейский суверенитет.

"Заявление безукоризненное. Безусловно, оценки расставлены точно", - прокомментировал Дмитрий Новиков, которого цитирует RT. Парламентарий согласился, что вмешательство в дела ФРГ налицо. А во-вторых, имеет место "попытка взлома сложившихся норм и устоев международного права".

Таким образом, в США не рассматривают своих европейских союзников как вполне независимые государства, сделал вывод Новиков. Однако для того, чтобы суверенитет по-настоящему обеспечить, европейцам, по его мнению, предстоит многое пересмотреть в своих отношениях с заокеанскими партнерами. Ведь без пересмотра межгосударственных отношений подобная линия поведения со стороны Вашингтона может постоянно возобновляться, констатировал депутат.