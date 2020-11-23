В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока-2"

Введение экстерриториальных санкций против европейских участников проекта "Северный поток-2" недопустимо, такой подход не соответствует международному праву. Такое мнение выразил Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По его словам, Восточный комитет отвергает новые угрозы введения санкций со стороны США в отношении немецких компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". "Такой подход совершенно исключен среди союзников", - подчеркнул Хермес. "Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым нарушением международного права", - отметил он, добавив, что власти ФРГ и Европейская комиссия неоднократно заявляли об этом. "Мы призываем уходящую администрацию в Вашингтоне уважать европейский суверенитет и снова всесторонне сотрудничать с властями Германии и Европы", - цитирует главу комитета газета Die Welt.

Ранее немецким СМИ стало известно, что США намерены усилить давление на европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода и что уже даже составлены "черные списки" лиц и предприятий, в отношении которых могут быть введены санкции.

В Восточном комитете надеются, что ситуация изменится после смены власти в Вашингтоне. На прошлой неделе его члены даже обратились к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отменить закон о санкциях из-за "Северного потока-2".