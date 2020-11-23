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Дробыш предложил спасти "голубые огоньки" Моргенштерном и Little Big

Новости
    23.11.2020, 10:54
Текст:   Олег Усков

Российский автор песен и продюсер Виктор Дробыш предложил план "спасения" традиционных новогодних телеконцертов за счет вливания в праздничные эфиры молодой и актуальной крови. Например, рэпера Моргенштерна или группы Little Big, наших послов на "Евровидении" и вообще чемпионов.

Фото: Среда
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Хотя есть и второй вариант - сделать отдельный "голубой огонек" с такого рода артистами, отделив их от шоу аксакалов отечественной эстрады. Как пояснил продюсер в комментарии URA.RU, такая мера сможет вновь привлечь зрителей к новогодним телесабантуям.

Инфоповодом к инициативе Дробыша стали недавние подсчеты сервиса Superjob, выяснившего, что почти 40% россиян не планируют смотреть "огоньки", при этом 32% не собираются включать их даже фоном.

Как признался Дробыш, он и сам входит в эти проценты, поскольку "голубые огоньки" издревле демонстрируют один и тот же набор лиц: "Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же", - подметил композитор.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Тогда как и ему "в Новый год хочется чего-нибудь новенького". Поэтому и нужна альтернатива - для молодого поколения. А классические "огоньки" с комплектом проверенных веками звезд останутся для старшего поколения, пристрастия которого тоже следует уважать.

"Думаю, они (Моргенштерн или Little Big - прим. "Кинократии") согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть", - порассуждал Дробыш.

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