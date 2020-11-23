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23.11.2020 05:35
Рубрика: В мире

Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

Текст: Максим Макарычев
Бывший президент Франции Николя Саркози предстает перед судом в понедельник по обвинению в попытке подкупа судьи и конфликте интересов. По оценке экспертов, несколько уголовных расследований, ведущихся в отношении экс-президента Пятой республики угрожают омрачить его многолетнюю политическую карьеру.
Фото: AFP/JOEL SAGET Фото: AFP/JOEL SAGET
Фото: AFP/JOEL SAGET

Сторона обвинения утверждает, что Саркози предлагал обеспечить работу в Монако судье Жильберту Азиберту в обмен на конфиденциальную информацию. Судья должен был рассказать о том, как ведется расследования по факту получения штабом Саркози незаконных платежей от самой богатой женщины Европы Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года. Саркози, который руководил Францией с 2007 по 2012 годы и долгие годы является лидером французских консерваторов, отрицает какие-либо нарушения и все время боролся за прекращение дела, сообщает Reuters. Саркози и его правоцентристская партия "Республиканцы" в течение многих лет заявляли, что расследования против него политически мотивированы.

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Стало известно, что с 2013 года следователи прослушивали разговоры между Саркози и его адвокатом Тьерри Херцогом. При этом они узнали, что Саркози и его адвокат общались с помощью мобильных телефонов, зарегистрированных на вымышленные имена. Так, телефон Саркози был зарегистрирован на имя некоего Пола Висмута. Прокуроры заявили: прослушивание телефонных разговоров показало, что Саркози и Херцог неоднократно обсуждали возможность связаться с Азибертом, мировым судьей Кассационного суда, главным апелляционным судом Франции по уголовным делам. Азиберт был,хорошо осведомлен о ведущемся расследовании по делу Бетанкур. Обвинение утверждает, что Саркози предлагал помочь Азиберту получить работу в Монако в обмен на инсайдерскую информацию. "Азибер так и не получил работу в Монако", - сказал сам Саркози в интервью BFM TV в начале ноября.

Херцог и Азиберт также предстанут перед судом вместе с Саркози по обвинению в коррупции и попытке повлиять на работу органов правосудия. Их также обвиняют в "нарушении профессиональной тайны". Всем троим грозит до 10 лет тюрьмы и большие штрафы в случае признания виновными.

Кроме того, в марте следующего года Саркози должен предстать перед судом по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании во время его неудавшейся попытки переизбрания в 2012 году. Так называемое дело "Бигмалион" основано на обвинениях в том, что партия Саркози работала с дружественной фирмой по связям с общественностью, чтобы скрыть истинную цену его кампании. Прокуратура Франции также расследует утверждения о том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи предоставил кампании Саркози в 2007 году миллионы евро, отправленные в Париж в чемоданах. Эти обвинения Саркози также отрицает.

В мире Европа Франция Николя Саркози предъявлены обвинения

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