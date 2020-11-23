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Рубрика: Экономика

Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии

В течение ближайших 12 месяцев десятки российских банков могут лишиться лицензии. Таковы данные аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Значение индекса здоровья банковского сектора на уровне 90,7% на начало октября означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска. Эксперты утверждают, что в сложившейся обстановке улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, пишет ТАСС.

Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год, отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии коронавируса. Доля положительных решений упала сразу на 4,3%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае. В октябре банки также стали реже выдавать кредиты на любые цели и кредитные карты - за месяц уровень одобрения по этим продуктам сократился до 31,4%.

Экономика Финансы Банки

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