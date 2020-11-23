Эпичная авария: кроссовер упал с моста высотой 20 метров

На подобной цепочке случайных событий, приводящих к трагическим последствиям, в Голливуде создана успешная кинофраншиза "Пункт назначения". В каждом из фильмов одна, казалось бы, небольшая человеческая ошибка (или сбой в работе техники) влечет за собой вторую, та - третью и так далее. В итоге - обрушение зданий, падение самолетов, масштабные автомобильные аварии с десятками жертв и т.д..

Но реальная жизнь, как правило, способна на не менее причудливые сюжеты. В Китае на скоростной автомагистрали Гуанчжоу-Аочжоу в районе муниципалитета Чжухай белый автофургон внезапно потерял управление и, свернув в левый ряд, подрезал черный Porsche Macan. Тот в свою очередь резко вывернул вправо и, сделав пять с половиной оборотов, кувыркнулся с моста вниз. Удивительно, но после падения с 20-метровой высоты все пятеро пассажиров кроссовера остались живы и лишь один из них получил серьезные травмы.

Но это лишь половина увлекательной истории. Не менее интересной оказалась развернувшаяся в Сети бурная дискуссия о причинах ДТП. Поначалу виновником аварии доморощенные эксперты назначили владельца легковушки, остановившегося на обочине для устранения какой-то неисправности. Вместо аварийного треугольника он выставил на дорогу позади своей машины массивный домкрат и именно он, как показалось при первом просмотре, запустил цепь событий. Якобы наехав на домкрат, фургон вильнул и потерял управление. Каких только эпитетов не удостоился бедняга-автомобилист...

Но внимательный осмотр места аварии полицейскими перевернул эту версию с ног на голову. Оказалось, что, проезжая над домкратом, фургон зацепил торчащую из асфальта металлическую запчасть, т.н. компенсатор моста, и проколол шину. Машину подбросило на ходу и толкнуло влево на Porsche, ну а дальше уже - по известному нам сценарию.

Отвечать за масштабную аварию, похоже, придется дорожникам.