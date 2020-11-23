Худруком театра Джигарханяна предложено назначить Сергея Газарова

Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на общем собрании труппы принял решение обратиться с просьбой к столичному департаменту культуры о назначении нового художественного руководителя.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в театре, на пост предлагается кандидатура актера и режиссера Сергея Газарова. Причем - единогласным мнением.

Армен Борисович Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни от остановки сердца. С 1996 года он был художественным руководителем (с 2005-го - также директором) Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Сергей Газаров родился в 1958 году в Баку в семье директора винзавода. Окончил актерский факультет ГИТИСа, после работал в "Современнике". Далее - театр-студия Олега Табакова. С 1998-го - главный режиссер театра Джигарханяна.

Сниматься начал в 80-х: "Родня" Михалкова, "Танцплощадка", Шота из "Каталы", Умар из "Входа в лабиринт", "Такси-блюз", "Агенты КГБ тоже влюбляются" - всего порядка сотни проектов.