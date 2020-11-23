В страховых компаниях могут появиться штатные детективы. Это станет возможным после принятия закона о детективной деятельности. Проект такого закона, как сообщают "Известия" со ссылкой на его автора, депутата Анатолия Выборного, готов к внесению на рассмотрение Госдумы.

Впрочем, как сообщил "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, по его информации проект находится в правительстве. После того как будет получен отзыв правительства, проект будет внесен в Госдуму.

Напомним, что сейчас деятельность частных детективов регулируется тем же законом, что и охранников. И, по сути, никаких особых полномочий у них нет. Поэтому и занимаются все 900 сыщиков по всей стране в основном сбором доказательств супружеской неверности.

Новый закон должен расширить их полномочия. В частности, предоставить право заниматься оперативной деятельностью, сбором информации, проведением экспертиз. Это усилит позиции частных детективов, а также окажет помощь полиции.

Например, по словам Сергея Ефремова, в каждой страховой компании есть службы безопасности, которые профессионально занимаются расследованием случаев страхового мошенничества. Но чтобы довести эти расследования до суда, делом должна заниматься полиция. А она не всегда охотно берется за такие дела. А если и берется, то информация, собранная страховой компанией, не имеет процессуального статуса. По сути, полиция должна заново собирать все доказательства. Но время прошло, и большинство доказательств уже уничтожено.

Новый закон должен расширить полномочия частных детективов. В частности, даст им право заниматься оперативной деятельностью, проводить экспертизы

Поэтому в прошлом году лишь по 19 процентам заявлений о событиях с признаками страхового мошенничества были возбуждены уголовные дела, а до суда дошло менее 1 процента.

- Мы считаем необходимым наделить определенными полномочиями частных детективов, - поясняет Сергей Ефремов. - Чтобы собранные ими доказательства имели правовой статус. При этом мы не предлагаем в этом законе выделять отдельно, например, страховых детективов. Тогда всем отраслям потребуются собственные сыщики. Достаточно общего закона.

- Когда такой общий закон будет принят, потребуется еще внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс для того, чтобы придать соответствующий статус доказательствам, собранным частными детективами. А для их работы в страховании понадобится скорректировать закон о страховом деле, - поясняет Сергей Ефремов. Тогда дела о страховых мошенничествах точно будут доходить до судов.

Это, кстати, облегчит в том числе и жизнь законопослушных автовладельцев. Ведь сейчас, по сути, им приходится финансировать убытки, которые несут страховщики из-за мошенников. И если сейчас страховые компании, в случае если какое-либо ДТП вызывает у них подозрение, затягивают с выплатами, то при наличии штатного детектива такие вопросы будут решаться быстрее.