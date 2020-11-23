Искусственный интеллект (ИИ) все больше становится частью повседневной жизни. Каждый из нас носит его с собой в смартфоне, где технологии машинного обучения отвечают за распознавание лиц в камере, например.

По словам экспертов, пока широко применяется так называемый узкий ИИ - команды ему отдает человек. Следующий этап - общий ИИ, который сможет сам принимать решения. Полностью изменит ландшафт внедрения технологий третий этап - супер-ИИ, когда человек и машины будут принимать решения на равных.

В мире технологии ИИ применяются сегодня в самых разных сферах. Две интересные новости в этой сфере появились в ноябре.

Так, канадские ученые из Университета Виктории придумали использовать ИИ для распознавания морд медведей гризли. Дело в том, что универсального маркера, отличающего одного медведя от другого, нет. Все гризли имеют высокие лбы и бледный мех, выпуклые плечи, но не имеют пятен или полос в окрасе, по которым их просто было бы отличить друг от друга.

Между тем, чтобы обеспечить защиту животных, различать их нужно, и вот тут на помощь и пришел ИИ. Ученые разработали алгоритм машинного обучения для идентификации отдельных медведей. Чтобы обучить алгоритм, разработчики представили ему более 3000 идентифицированных изображений медведя. Для отличия животных ИИ использовал такие характеристики, как расстояние между глазами, носом, ушами и лбом. Технология уже применяется для защиты медведей гризли в нескольких национальных парках.

На лицах европейских городов гризли не встретишь, зато все более популярны электросамокаты. Это удобный транспорт, но он развивает довольно большую скорость, а так как передвигаются электросамокаты по тротуарам, высок риск столкновения с пешеходом. Европейский разработчик Voi решил использовать искусственный интеллект в своих электросамокатах, чтобы обнаруживать пешеходов и тротуары.

Это возможно благодаря компьютерному зрению, встроенному в камеру. Электросамокаты могут "видеть" окружающую обстановку и других участников движения и принимать решения в зависимости от этого. Например, автоматически снизить скорость, если это необходимо для того, чтобы избежать столкновения с пешеходом или автомобилем. Технологии позволяют определить местоположение электросамоката с точностью до трех сантиметров. Также искусственный интеллект может оценить, находится электросамокат на дороге, тротуаре или велосипедной дорожке. Это помогает соблюдать правила дорожного движения. По словам разработчиков, алгоритмы могут быть легко обучены для особенностей каждого отдельного города.