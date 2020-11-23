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23.11.2020 10:39
Рубрика: Легковые авто

Jaguar Land Rover требует запретить продажи внедорожников Volkswagen

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Концерн Jaguar Land Rover подал против Volkswagen Group иск, обвиняя последнюю в нарушении патентных прав. Если дело будет выиграно, то немецкий автопроизводитель лишится крупнейшего рынка.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Jaguar Land Rover будет использовать пластиковые отходы в интерьерах авто

Комиссия по международной торговле США получила от Jaguar Land Rover документацию на технологию Terrain Response, помогающую облегчить движение на бездорожье, заявив, что Volkswagen Group использовал запатентованные наработки. Экспертам предстоит разобраться, так ли это на самом деле.

По мнению британского концерна, в США должны быть запрещены продажи Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Audi Q8, Q7, Q5, A6 Allroad и e-tron, а также Volkswagen Tiguan.

В Jaguar Land Rover заявили, что на рынке Соединённых Штатов есть другие "вседорожники", которые могут удовлетворить потребительский спрос, если модели Volkswagen Group больше не будут продаваться в стране.

Рассмотрение обычных дел Комиссией по международной торговле США занимает от 15 до 18 месяцев. Возможно, что в случае с Jaguar Land Rover и Volkswagen Group процесс будет более длительным. В компетенцию Комиссии не входит назначение компенсаций, она может лишь запретить ввоз импортных товаров.

#Volkswagen #Jaguar