Вслед за Данией вирус был обнаружен и на французских норковых фермах. Местные власти также объявили об уничтожении тысячи заболевших зверей.

Минпромторг России увидел шанс для отечественной пушной промышленности выйти на прежде недоступный для нее мировой рынок, заняв освободившуюся после Дании нишу. Однако, по оценке президента Российского пушно-мехового союза Сергея Столбова, в России производится 1,5 млн норок в год. И если в Дании доведут кампанию по уничтожению всех 17 млн норок до конца, закрыть потребности мирового рынка мы своими объемами точно не сможем. Притом что внутренние потребности в норке собственными силами мы удовлетворяем только наполовину.

По мнению Столбова, увеличивать производство пушнины сейчас звероводам нет смысла. Цены на меховые изделия находятся на минимуме за последние 15 лет: из-за последствий коронавируса с апреля по август продажи меховых изделий упали в 10 раз, а импорт сократился в 9 раз.

В России производится 1,5 млн шкурок норки в год. Этот объем только наполовину удовлетворяет потребности ­внутреннего рынка

Основным покупателем датской норки является Китай, выйти на этот рынок России будет крайне непросто. Кроме того, сейчас в Европе еще остаются достаточные запасы пушнины, которые на какое-то время удовлетворят спрос со стороны КНР. А вот уже в 2021 году может возникнуть дефицит, что как минимум подстегнет рост цен на пушнину минимум на 30%, оценивает Столбов. В этой ситуации при поддержке государства российским звероводам под силу удвоить и даже утроить поголовье пушных зверей, подсчитывает эксперт. В частности, на шкурки не мешало бы отменить НДС, вернуться к сельхозналогу и проработать возможность долгосрочных кредитов на 5-7 лет.

При этом все наши хозяйства сегодня благополучны по коронавирусу, ни на одном он не выявлен. Кроме того, вакцина от коронавируса норки уже находится в стадии испытания, уточнил эксперт.

Тем временем

Чем опасна европейская птица

В той же Дании решено уничтожить 25 тысяч цыплят из-за вспышки птичьего гриппа. Также вспышки фиксируются в Германии и Франции. "Уничтожение норок в Дании - последствие не совсем грамотной политики в отношении COVID-19. А гибель птицы вызвана вспышкой высокопатогенного гриппа птицы. Это разные заболевания", - отмечает генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Но нашему экспорту это не открывает новых перспектив.

Россия уже на протяжении нескольких лет не поставляет птицеводческую продукцию в страны Евросоюза. Формально ЕС объясняет свой запрет не совсем благополучной эпизоотической обстановкой на территории России. "У нас раньше были вспышки гриппа птиц среди дикой фауны. Но, несмотря на то что все требования международного эпизоотического бюро (куда входят Россия и все страны ЕС) были выполнены, Евросоюз не спешит нас открывать, даже когда мы предоставили все доказательства безопасности своей продукции. Каждый раз нам выдвигают новые требования", - рассказал эксперт.

А вот для нашего производства европейские вспышки птичьего гриппа представляют вполне реальную угрозу. До сих пор в России есть небольшой дефицит по инкубационному яйцу. По оценке Лахтюхова, по итогам 2019 года около 19% инкубационного яйца, которое использовалось нашими птицеводческими предприятиями, импортировалось практически полностью из стран Евросоюза. Пару недель назад Россельхознадзор уже ограничил поставки как живой птицы, так и птицеводческой продукции из Нидерландов, чтобы не допустить проникновения к нам патогенов. "А сейчас вспышки распространяются не только по Нидерландам, но и по другим странам, откуда наши фабрики завозят инкубационное яйцо", - добавляет эксперт.

Вопрос экспорта птицеводческой продукции в Евросоюз скорее не производственный, а политический. Кроме того, если по качеству и требованиям безопасности Россия не уступает европейским производителям, то по цене пока не может конкурировать. Впрочем, Сергей Лахтюхов надеется, что в случае ограничения поставок из европейских стран для нас откроется возможность занять место на рынках стран Юго-Восточной Азии, Африки и Персидского залива. Однако нельзя недооценивать возможности основных мировых экспортеров мяса птицы - США и Бразилии. Соперничать с ними российским производителям пока тяжело.