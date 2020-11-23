Как продается Lada Vesta Sport. Стоит ли ждать "заряженный" универсал?

Продажи Lada Vesta Sport в России стартовали в конце января 2019 года. Недавно на рынке появилась доработанная дилером Vesta SW с обвесом от Vesta Sport. Что касается заводской Vesta SW Sport, то её рыночные перспективы зависят от успеха "заряженного" седана.

"Российская газета" решила выяснить у пресс-службы АвтоВАЗа, как продается Vesta Sport. Сегодня цены на модель лежат в диапазоне от 1 089 900 до 1 125 900 рублей.

За 2019 год было реализовано 742 экземпляра Vesta Sport. За 10 месяцев 2020 года было продано 352 экземпляра. Общий тираж Vesta Sport составляет всего 1 094 машины.

Отметим, что при годовом объёме в 1200 штук продажи "заряженного" седана являются недостаточными для появления Vesta SW Sport. Ведь проект зависит от окупаемости, вложенных инвестиций и объёмов выпуска.

По неподтверждённым сведениям, данная модель может выйти в формате ограниченной партии. Спортивная модификация Vesta SW уже давно сертифицирована и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Закамуфлированные прототипы замечали во время дорожных испытаний.

По доработкам Vesta SW Sport идентична Vesta Sport, с поправкой на тип кузова. Степень унификации обвеса между двумя спорт-версиями составляет 100%.

Вопрос "РГ" о расширении семейства Vesta за счёт универсала Vesta SW Sport в пресс-службе АвтоВАЗа оставили без ответа.

"Все продуктовые новости мы транслируем только посредством пресс-релизов и никак иначе", - напомнили в компании.