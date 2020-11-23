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23.11.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Nissan застрял на мосту для велосипедов

Текст: Григорий Гомельчук

В американском городе Денвер велосипедисты, спешащие с утра по своим делам, столкнулись с неожиданным препятствием: предназначенную только для них дорожку полностью перегородил кроссовер Nissan Rouge!

Фото: www.lada.ru
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Кроссовер, известный у нас как X-Trail, не вписался в крутой поворот узкого моста, построенного исключительно для двухколесного транспорта, и застрял: ни вперед, ни назад. Водитель с места происшествия скрылся, иначе услышал бы о себе много нелестных слов. Велосипедисты, оставившие в соцсетях комментарии о происшествии, сообщают, что им пришлось перелезать через кроссовер со своими "железными конями" в руках.

Зачем Nissan заехал на мост, остается загадкой. Скорее всего, водитель был пьян, и решил немного сократить путь на другую сторону реки. Были предположения, что машину похитили, но заявлений об угоне в полицию не поступало.

После того, как в полиция узнала о застрявшем на мосту Nissan, его довольно быстро эвакуировали. Скорее всего, для этого пришлось использовать так называемые "ходунки" - тележки, которые подкладываются под колеса автомобиля.