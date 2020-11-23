Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире года по теннису в Лондоне. Медведев выиграл крупнейший титул в карьере.

В решающей встрече Даниил одолел в трех сетах австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6, 6:4. Этот трофей стал вторым в сезоне для россиянина: ранее он стал лучшим на соревновании серии "Мастерс" в Париже. А в Лондоне Медведев на пути к триумфу победил двух сильнейших теннисистов мира - Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. К слову, Даниил - первый теннисист, обыгравший всех представителей топ-3 на Итоговом турнире.

"Матч получился потрясающим. Безусловно, это одна из лучших моих побед. Хотел бы поблагодарить мою команду, особенно тренера. Мне кажется, мы отлично справились. Хочу сказать спасибо жене и семье, а также всем болельщикам. Еще хотелось бы отдельно поблагодарить Николая Давыденко за то, что вдохновил многих детей, в том числе и меня, заниматься теннисом", - сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Напомним, что Даниил стал вторым россиянином, побеждавшим на Итоговом турнире ATP. Ранее это удавалось только Давыденко.