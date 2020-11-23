Новости

Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса 02:01
СМИ: Актер Прилучный сильно избит и находится в больнице 01:45
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу 01:36
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 01:29
Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией 01:05
Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире 00:51
Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло 00:20
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира 00:03
Российскую вакцину "Спутник V" в Беларуси начнут производить в этом году 22.11.2020
В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре 22.11.2020
В Тунисе 47 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса 22.11.2020
Московские спасатели нашли пропавших людей в заброшенной каменоломне 22.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 16 тысяч 538 военнослужащих 22.11.2020
Билл Гейтс рассказал, когда ударит следующая пандемия 22.11.2020
На юге Москвы ликвидировали пожар на складе 22.11.2020
США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу 22.11.2020
В московском метро пассажиров призвали не тереть статуи 22.11.2020
Московский драматический театр могут назвать именем Джигарханяна 22.11.2020
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь 22.11.2020
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ встать на колено 22.11.2020
Фигуристка Медведева рассказала о болезни и осложнениях 22.11.2020
МВД Беларуси: Число участников незаконных акций протеста снижается 22.11.2020
Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу 22.11.2020
Японские ученые научили тараканов работать 22.11.2020
Склад загорелся на Варшавском шоссе в Москве 22.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 00:51
Рубрика: Спорт

Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире

Текст: Артур Нанян
Российский спортсмен Даниил Медведев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Российский спортсмен Даниил Медведев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Российский спортсмен Даниил Медведев. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире года по теннису в Лондоне. Медведев выиграл крупнейший титул в карьере.

Фото: Reuters
Евгений Донской: Медведев все время держит соперника под прессингом

В решающей встрече Даниил одолел в трех сетах австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6, 6:4. Этот трофей стал вторым в сезоне для россиянина: ранее он стал лучшим на соревновании серии "Мастерс" в Париже. А в Лондоне Медведев на пути к триумфу победил двух сильнейших теннисистов мира - Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. К слову, Даниил - первый теннисист, обыгравший всех представителей топ-3 на Итоговом турнире.

"Матч получился потрясающим. Безусловно, это одна из лучших моих побед. Хотел бы поблагодарить мою команду, особенно тренера. Мне кажется, мы отлично справились. Хочу сказать спасибо жене и семье, а также всем болельщикам. Еще хотелось бы отдельно поблагодарить Николая Давыденко за то, что вдохновил многих детей, в том числе и меня, заниматься теннисом", - сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

Напомним, что Даниил стал вторым россиянином, побеждавшим на Итоговом турнире ATP. Ранее это удавалось только Давыденко.

Спорт Теннис Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Путин назвал авторов договоренности по Карабаху
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии